Uthyrare/receptionist till LekebergsBostäder
2026-05-28
LekebergsBostäder har ett flertal fastigheter i Lekebergs kommun som inrymmer ca 430 lägenheter och Lekebergs Kommunfastigheter har verksamhetslokaler om ca 43 000 kvm. Arbetsplatsen är placerad i centrala Fjugesta.
Vill du vara med och bidra till trygga och trivsamma bostäder för Lekebergs invånare? Vi på LekebergsBostäder söker nu en uthyrare/receptionist som med stort engagemang vill bli en del av vårt kundnära team. Du kommer ingå i ett trevligt gäng på 12 medarbetare som har en god gemenskap.
Vi erbjuder dig:
en trygg anställning i ett kommunalt bostadsbolag med samhällsnyttigt uppdrag
ett omväxlande och utvecklande arbete i en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp
goda möjligheter att påverka och förbättra våra processer och kundrelationer
goda möjligheter till kompetensutveckling

Dina arbetsuppgifter
Som uthyrare/receptionist hos oss har du en nyckelroll i mötet med våra hyresgäster och i det dagliga arbetet på vårt kontor. Du blir vårt ansikte utåt och hjälper både nya och befintliga kunder med frågor kring boende, uthyrning och service.
Rollen som uthyrare innebär att man har många bollar i luften och trivs med ett omväxlande arbetssätt med fokus på att uppnå en effektiv uthyrningsprocess samt säkerställa nöjda hyresgäster.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
du är ansvarig för vår kund- och uthyrningsservice och bidrar till ständig utveckling och förbättring
bemanna receptionen samt svara på inkommande ärenden via telefon, e-post o mina sidor
utföra löpande administration och registrering i vårt system Vitec
ansvarig för hyresavtalen och den hyresjuridik som ingår
stötta kollegor inom kundservice och uthyrning
visa lägenheter för potentiella hyresgäster
ge stöd till hyresgäster i frågor kring inflyttning, avflyttning och kontrakt
vara ansvarig för besiktningar kopplade till in/utflytt
hantera leverantörsfakturor, avisera hyror och fakturor, inkassoärenden/skuldhantering
hantera post och nyckeladministration
beställning av renoveringsarbeten i lägenheternaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
erfarenhet inom uthyrning och receptionsarbete på bostadsbolag
god datorvana
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
kunskap inom hyresjuridik och entreprenadjuridik
erfarenhet av receptionsarbete
kunskap om hur en offentlig verksamhet fungerar
van vid digitalt arbetssätt
Du är en person som gillar att möta människor och trivs i en serviceinriktad roll med varierade arbetsuppgifter som stundtals sker i ett högt tempo. Vidare är du ansvarsfull, självgående och lösningsfokuserad. Du har en har god administrativ förmåga och kan strukturera ditt arbete. Du trivs med att använda digitala verktyg i arbetet och tycker det är roligt att lära dig nya system. Vi förutsätter att du trivs med att arbeta i ett mindre team där alla hjälps åt och delar med sig av sina erfarenheter så att vi kan utvecklas tillsammans.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: louise.lundberg@lekeberg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Lekebergsbostäder AB
(org.nr 556031-8791)

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Jimmy Mattsson jimmy.mattsson@lekeberg.se 058548852 Jobbnummer
9932026