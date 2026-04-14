Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar långsiktigt med att erbjuda en bredd av hyresrätter där människor trivs, känner sig trygga och vill bo kvar. Som uthyrare hos oss så har du en central roll i detta arbete. Med stort engagemang kombinerar vi affärsmässighet med samhällsansvar - och vi har kul på vägen.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vi söker en uthyrare till vårt kontor i Gävle! Tjänsten är ett vikariat med start omgående, omfattande ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Hos Sveafastigheter står kundnöjdhet och kvalitet i uthyrningsprocessen i fokus och du blir en del av ett starkt och engagerat team i regionen.
I rollen ansvarar du för uthyrningen av våra lägenheter i Gävle och Söderhamn. Arbetet är varierat och tempofyllt, med stor del kundkontakt. Du arbetar med hela uthyrningsprocessen, från marknadsföring och första kundkontakt till avtalsskrivning och uppföljning. Du säkerställer även att de administrativa delarna hanteras på ett korrekt och effektivt sätt.
Du samarbetar tätt med förvaltare, kollegor inom uthyrning, hyresadministrationen och våra fastighetstekniker - tillsammans skapar ni en positiv upplevelse för våra hyresgäster.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvar för kontakt med befintliga och potentiella hyresgäster samt se till att uthyrningsprocessen fungerar på ett effektivt sätt.
Strategiskt arbete för att våra bostäder hyrs ut i rätt tid och till rätt hyresgäst.
Utföra förbesiktningar, hantera hyresavtal och stämma av inbetalningar.
Administrera och uppdatera marknadsplatsen HomeQ och fastighetssystemen Vitec hyra och Vitec teknisk förvaltning.
Självständigt marknadsföra våra lägenheter och med hög aktivitet bearbeta potentiella hyresgäster och den befintliga bostadskön för varje område.
Vem söker vi?
Du som är säljdriven, självgående och gillar fastighetsbranschen kommer att passa i den här rollen. Du har ett sinne för affärer och en naturlig drivkraft till att skapa nytta och bra lösningar för dina kunder. Du sätter kundens behov i fokus och agerar snabbt och effektivt utifrån det.
De personliga egenskaperna är mycket viktiga i urvalet för denna tjänst och de formella kraven är även:
Utbildning inom ekonomi eller motsvarande på gymnasienivå
Erfarenhet av försäljning och/eller kundservice
Mycket goda MS Office-kunskaper
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift). Om du dessutom kan kommunicera via ytterligare fler språk ser vi det som ett stort plus.
Om du tidigare arbetat inom fastighetsbranschen ser vi det som starkt meriterande.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Vi kommer att gå igenom alla ansökningar löpande.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av intervjuer, intyg, referenstagning och bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6851627-1944384". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Sveafastigheter Services AB
