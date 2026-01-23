Utförarservice Måltid Poolkockar
2026-01-23
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Utförarservice måltid ansvarar för 40 tillagningskök och 10 mottagningskök uppdelade på tre enheter, grundskola, förskola samt vård och gymnasium.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Är du positiv, flexibel och trivs med ett omväxlande arbete?
Utförarservice måltid söker nu ett antal poolkockar till våra kök. I våra 50 kök tillagas och serveras frukost, lunch, mellanmål, fika och kvällsmat till gäster från förskolan till gymnasiet och på våra äldreboende.
Vi söker Dig som har ett genuint intresse för mat och som vill skapa matglädje för våra gäster.
Att vara poolkock innebär att placering ut till köken varierar från dag till dag.
Som medarbetare inom poolen behöver du kunna arbeta självständigt och i grupp. Du behöver kunna fatta egna beslut och vara företagsam då du vissa dagar kommer att jobba i ensamkök.
I en del av våra förskolekök har vi kombinationstjänst, vilket innebär att det förutom köksuppgifter även ingår lokalvård.Kvalifikationer
Som poolkock söker vi Dig som är utbildad kock med erfarenhet av offentlig eller privat restaurangverksamhet. Du är handlingskraftig, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga.
Du har en positiv inställning och sätter alltid kunden i centrum. Du har en förmåga att se helheten och har lätt att skapa positiv atmosfär i både arbetslaget och i din service för gästen. Du har lätt för att kommunicera och behärskar svenska i tal och skrift.
En viktig del i arbetet är kontakten med elever, pedagoger och rektorer samt omsorgspersonal. Vi ställer höga krav på service, flexibilitet och bemötande. Ditt förhållningssätt gör att arbetsdagen fylls av glada, tillfredsställda och nöjda gäster.
VI lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil.
Rekryteringen kommer att ske löpande, så vänta inte med Din ansökan.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Ängelholms kommun, Måltid Vård/Gymnasium Kontakt
Enhetschef
Annika Ohlström annika.ohlstrom@engelholm.se 0431-87000 Jobbnummer
9700147