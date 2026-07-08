Utesäljare till Swedol - Värnamo
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2026-07-08
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Vill du utveckla långsiktiga B2B-relationer inom bygg och entreprenad på ett välkänt bolag med stark laganda? Driven och strukturerad säljare sökes till distrikt Värnamo!
Som distriktsäljare hos Swedol i Värnamo får du en självständig roll där relationer, affärsförståelse och hög närvaro ute hos kund är avgörande. Du kliver in i ett framgångsrikt distrikt där du tar över en välskött portfölj med större kunder, samtidigt som du driver nykundsbearbetning för att expandera vår marknadsandel. Här blir du en del av ett börsnoterat men djupt personligt bolag med korta beslutsvägar och fantastiska utvecklingsmöjligheter.
Om rollen
Som distriktsäljare utvecklar du B2B-kunder i Värnamo med omnejd och driver långsiktiga affärer med fokus på affärsvärde, tillväxt och lönsamhet. Du bearbetar ett distrikt som sträcker sig mot Halmstad, Smålandsstenar, Skillingaryd, Gnosjö, Anderstorp, Forsheda och Bredared.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och genomföra kundbearbetning mot större och strategiskt viktiga kunder.
Bygga och utveckla din kundportfölj med fokus på tillväxt, lönsamhet och långsiktiga relationer.
Identifiera affärsmöjligheter genom att förstå kundens behov, inköpsmönster och potential.
Föra affärsdialoger med inköpsansvariga, företagsledare och andra beslutsfattare ute hos kund.
Ta fram kundplaner, offerera, förhandla och följa upp affärer i CRM.
Samordna interna resurser och samarbeta tätt med butiksteamet i Värnamo, innesälj samt våra leverantörer.
produktspecialister för att skapa bästa möjliga helhetslösning.
Aktivt bjuda in till och arrangera strategiska kundbesök i vår lokala Swedolbutik.
Rollen innehåller både utveckling av befintliga, välskötta kundkonton och proaktiv nykundsbearbetning. Många företag på marknaden har redan en koppling till Swedol, men relationen kan behöva aktiveras på nytt, fördjupas och utvecklas över tid.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från en roll som utesäljare, fältsäljare, kontoansvarig eller liknande. Du är van att arbeta med kundansvar, egen portfölj och tydliga affärsmål, och vill ta nästa steg mot mer långsiktiga affärer. Erfarenhet från bygg, entreprenad, servicebolag eller närliggande branscher är meriterande. Har du en bakgrund inom annan relationsdriven företagsförsäljning, kan det också vara mycket intressant.
Du har ett affärsdrivet och lösningsorienterat sätt att sälja, där du utgår från kundens verksamhet och kopplar behoven till relevanta delar av Swedols breda sortiment. Som person är du strukturerad, nyfiken och har en mycket god fingertoppskänsla för personkemi. Du trivs med att driva ditt arbete självständigt på fältet, samtidigt som du är en utpräglad lagspelare som värdesätter ett tätt samarbete med butiken.
För rollen krävs gymnasieutbildning, god svenska i tal och skrift, B-körkort samt god vana av digitala system och CRM.
Värt att veta
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Du utgår från Värnamo och blir en del av vårt lokala team på distriktet, där du bland annat har ett tätt samarbete med en säljande kollega på fältet samt butikens medarbetare. Tjänsten innebär hög kundnärvaro, eget ansvar och resor inom distriktet. Rollen rapporterar till regional säljchef.
Vi erbjuder:
Hos Swedol får du en självständig och affärsnära roll med stort eget ansvar för kunddialoger, planering och utveckling av din portfölj. Du blir en del av en varm och hjälpsam kultur där kollegor delar kunskap, stöttar varandra och vill lyckas tillsammans. Swedols värdeord: engagemang, samarbete och kompetens märks i vardagen genom kundfokus och yrkesstolthet.
Stora möjligheter att växa genom interna säljutbildningar, microkurser och produktutbildningar direkt via våra leverantörer. För rätt person finns mycket goda karriärvägar inom bolaget. Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan via vår hemsida. Ansökningar tas inte emot via e-post. För eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson på Retail Recruitment.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Observera: Vi tillämpar 6 månaders provanställning och bakgrundskontroll på alla slutkandidater.
Välkommen till Swedol – där du gör skillnad!
Swedol är helhetsleverantören för företag inom bygg, industri, transport och offentlig verksamhet. Här samlas verktyg, arbetskläder, skydd, maskiner, förnödenheter, rådgivning och tjänster under ett tak. Sortimentet är noga utvalt med fokus på kvalitet, tillgänglighet och funktion, och innehåller både ledande varumärken och starka egna koncept som Björnkläder, Gesto och AmPro.
Hos Swedol får kunderna personlig service, snabba leveranser och lösningar som fungerar i vardagen. Oavsett om kunden driver ett mindre företag eller en större organisation är målet detsamma, att göra jobbet enklare.
Swedol är en del av Alligo, en ledande nordisk aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter. Försäljningen sker genom bland annat butiker, direktförsäljning, webbhandel och lösningar på plats hos kund.
Läs mer på www.alligo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
331 53 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
9997432