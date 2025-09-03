Utesäljare Norrköping
2025-09-03
Utesäljare till Morups Fönster
Är du en energirik och snabblärd person som brinner för försäljning? Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag med starka hantverkaranor och en ledande position på marknaden? Då är detta jobb för dig!
Om oss: Morups Fönster har sedan 1932 varit en av Sveriges ledande tillverkare av mått- och kundanpassade fönster. Vi tillverkar och monterar fönster helt efter kundens specifika önskemål. Vårt huvudkontor och vår fönsterfabrik är belägna i Morup utanför Falkenberg. Vi är ett växande företag med en ambition att ligga i framkant både vad gäller produktens prestanda och våra medarbetares engagemang.
Din roll: Som Utesäljare hos oss kommer du att erbjuda fönsterbyte till privatpersoner. Du kommer att arbeta med både kundanskaffning och försäljning samt säkerställa att installationen blir perfekt och att kunden blir nöjd. Vi erbjuder ett fantastiskt koncept, utbildning och system som gör att du kan fokusera på att skaffa nöjda kunder.
Vi erbjuder:
• Verktyg för offert och order
• Marknadsledande reklam och marknadsföring
• Tillgång till vår fabrik dedikerad enbart för Morups Fönsters fönsterbytare
• Omfattande utbildning och stöd
• Ett onboarding-program för att komma igång snabbt och tryggt
• Användning av Morups Fönsters systemstöd och koncept
• Möjlighet att delta i Morups Fönsters framgång
• Ett tajt nätverk med kollegor för utbyte av idéer och samarbete
Typiska arbetsuppgifter:
• Projektleda fönsterbytet från första kundkontakt till färdigt montage
• Uppsökande försäljning
• Genomföra kundbesök
• Offerera och hantera order
• Hålla eventuell butik bemannad för besökande kunder
• Göra platsbesök vid installation
• Hålla god kontakt med installatörer/montörer
• Ha ett coachande förhållningssätt gentemot involverade i fönsterbytet
Din profil: Vi söker dig som har ett inre driv och vill vara med och skapa framgång. Du har lätt för att ta till dig andras kunskaper och delar gärna med dig av dina erfarenheter. Du är förmodligen tävlingsinriktad och gillar eget ansvar. Du gillar struktur för en effektiv vardag. Erfarenhet av uppsökande försäljning och byggbranschen är meriterande.
Erbjudande och möjligheter: Morups Fönster är en rikstäckande organisation med ett väl beprövat koncept inom fönsterbyte. Hos oss har du möjlighet att starta en spännande resa och göra karriär. Du blir också en del av Morups-gänget som träffas två gånger varje år för att utbilda oss, äta gott och umgås på Kick Off och Julbord. Mellan dessa träffar får du när som helst kontakta andra erfarna säljare och egenföretagare inom Morups för att få hjälp och dela erfarenheter.
Anställningsform: Anställning med provisionsbaserad lön. Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morupsfönster AB
(org.nr 556769-3097) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Morups Fönster Jobbnummer
9491074