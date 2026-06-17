Utesäljare för Kamerautrustning & Spolutrustning
Sweves Advance AB / Säljarjobb / Sundbyberg Visa alla säljarjobb i Sundbyberg
2026-06-17
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Vi söker nu en driven och affärsinriktad utesäljare som vill vara med och utveckla vår försäljning över hela Sverige. Rollen passar dig som trivs ute hos kunder, är självgående och motiveras av att skapa affärer.
Du kommer att tillbringa merparten av din tid med att kontakta kunder, boka möten och besöka verksamheter runt om i landet.
Sweves är en rikstäckande leverantör av produkter inom rörinspektion, inspektionsbilar, kamerasystem, robotar, spolutrustning, programvara och service för VA-, VVS- och infrastruktursektorn.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon
Boka och genomföra kundmöten över hela Sverige
Presentera och demonstrera våra produkter och lösningar
Identifiera kunders behov och föreslå rätt tekniska lösningar
Leverantörskontakter och inköp
Sälja rörinspektionsutrustning, kamerasystem, robotar, Inspektionsbilar, spolaggregat och tillhörande tjänster
Skapa offerter, order och fakturaunderlag
Följa upp offerter och genomföra avslut
Bygga långsiktiga kundrelationer
Planera och strukturera ditt eget säljarbete
Delta på mässor, kundevent och branschträffar
Vi söker dig som
Har ett starkt affärsdriv och motiveras av resultat
Har god social förmåga och lätt för att skapa förtroende
Kan planera och prioritera ditt arbete självständigt
Har god administrativ förmåga
Är bekväm med att resa i tjänsten
Har tekniskt intresse och lätt för att förstå tekniska produkter
KompetensKvalifikationer
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller affärsutveckling
Erfarenhet av CRM-system
Meriterande
Erfarenhet av teknisk försäljning
Erfarenhet från VA-, VVS-, entreprenad- eller industribranschen
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vi erbjuder
Ett självständigt arbete med stor frihet
Stöd från tekniker och specialister internt
Provision utan fast lönetak – din prestation avgör din inkomst
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande företagSå ansöker du
Skicka ditt CV till: ekonomi@sweves.se
Rekryteringsprocess
Genomgång av inkomna ansökningar.
Telefonintervju med utvalda kandidater.
Personlig intervju.
Urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: ekonomi@sweves.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweves Advance AB
(org.nr 556920-7045)
Ursviksvägen 127 (visa karta
)
174 46 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sweves Advance AB Jobbnummer
9968343