Utbildningsledare för YH och NY - Bromma
Belinki, Anna / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belinki, Anna i Stockholm
Utbildningsledare YH och NY
Var med och utveckla framtidens medarbetare
Vi söker nu en engagerad och driven utbildningsledare till våra utbildningar som hålls i Bromma. (Nationell yrkesutbildning (NY) och Yrkeshögskoleutbildning (YH))
I rollen som utbildningsledare arbetar du med flera NY och YH utbildningar främst inom el- och fastighetsområdena. En del är platsbundna och andra på distans med platsträffar.
Målet med utbildningarna är att förse näringslivet med kompetent arbetskraft. Här spelar du och dina kollegor en viktig roll att skapa förutsättningar för de studerande att lyckas med sina studier.
Som utbildningsledare sköter du det administrativa och koordinerande arbetet gällande utbildningarna och ansvarar för att följa Myndigheten för yrkeshögskolans regler och förordningar samt det systematiska kvalitetsarbetet. I yrkesrollen har du kontinuerlig kontakt med företag, myndigheter, utbildare och studerande samt medverkar i och ansvarar för att det finns en ledningsgrupp för respektive utbildning. Du ansvarar för antagningen, säkerställer att kurser, utvärderingar och dokumentation. Andra ansvarsområden är att planera kurser, planera för att betyg sätt i tid samt annat arbete av koordinerande och administrativ karaktär. En annan viktig del i rollen är att hitta LIA-platser till våra deltagare hos företag i branschen.
Vem är vår kandidat?
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet i utbildningsledarrollen från YH/NY, och gärna har kunskap och nätverk inom fastighets- och/eller elbranschen.
Som person är du strukturerad, ordningsam och duktig på att koordinera och administrera. Du är driven och förstår vikten av att hålla deadlines utan att göra avkall på kvalité. Rollen innebär mycket kontakter vilket gör att din kommunikativa, pedagogiska och sociala förmåga är viktig. Prestigelöshet är en annan mycket viktig egenskap liksom förmågan att leverera god service på ett naturligt sätt.
Du bör bo i Bromma med omnejd eller i närheten av Västerås.
Om Nercia
Nercia är ett väletablerat företag och en stabil arbetsgivare med stark framåt anda. Vi jobbar med öppna- och anpassade företagsutbildningar för att säkerställa kompetensen ute på olika företag. Vi brinner för att utveckla människor och vi är stolta över det värde vi bidrar med i samhället och för våra kunder genom att vi hjälper människor till utbildning och till jobb.
Nercia är en del av Satellite Group - en koncern som samlar starka kompetensföretag med ett gemensamt mål: att hjälpa människor och företag att navigera på framtidens arbetsmarknad.
Läs mer om oss på https://nercia.se/
Arbetsgivare är Nercia utbildning AB
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsföretag undanbedes
Vid ansökningar, frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:
Anna Belinki
Affärsutvecklingsansvarig och utbildningsledare/chef för Yrkeshögskolan på Nercia utbildning anna.belinki@nercia.se
076-0006324
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-05-10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: anna.belinki@nercia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Nercia utbildning AB
Gårdsfogdevägen 7 (visa karta
)
168 66 BROMMA Arbetsplats
Nercia utbildning Jobbnummer
9883731