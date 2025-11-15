Utbildningskoordinator
2025-11-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Lessebo
, Växjö
, Ljungby
, Lund
Vi söker nu en Training Coordinator där du får stora möjligheter att utforma och driva utbildning på farkostsystem för nästa generations farkoster.
• Ort: Lund/Karlskrona, på plats. Viss resverksamhet kommer att krävas för denna roll.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Rollen
Arbetet innebär allt från att ta fram planer till att ansvara för att koordinera framtagning av material och utbildningstillfällen samt identifiera utrustning som behövs. Utbildningarna hålls antingen i Karlskrona eller hos underleverantörer.
Utbildningarna är framförallt för besättning och underhållspersonal. Du koordinerar systemingenjörer och underleverantörer vilka också undervisar och representerar sina delar i utbildningsprogrammet. Du kommer även komma i kontakt med kund, användare och leverantörer vilket ställer krav på din sociala och anpassningsbara förmåga.
Din Profil
För att lyckas i rollen bör du vara driven, strukturerad, metodisk och en god lagspelare.
• Teknisk utbildning eller annan teknisk bakgrund
• Tidigare erfarenhet av att koordinera och planera
• Erfarenhet ifrån någon av ILS områdena: Technical information eller Training
• Utmärkt svenska och engelska i tal och skrift
• Avancerad nivå inom Microsoft Office, Word och Excel
• Mervärde om du har militärbakgrund eller utförd värnplikt
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildningskoordinator".
Detta är ett heltidsjobb.
371 82 KARLSKRONA
Saab
