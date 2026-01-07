Utbildningskontoret söker Skolsköterska
2026-01-07
I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan och stödja deras utveckling, lärande och hälsa. Det centrala elevstödet omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skolsköterska inom EMI-Elevhälsans medicinska insats i Finspångs kommun är du en del av den Centrala elev stödet tillsammans med skolläkare, specialpedagoger, skolpsykologer samtidigt som du har din arbetsplats på någon eller några av våra skolor.
Dina framtida arbetsuppgifter
I din roll som skolsköterska har du en central roll inom det hälsofrämjande-och förebyggande arbetet och det huvudsakliga målet är främja fysisk och psykisk hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Din medicinska kompetens skapar bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. I uppdraget ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som hälsobesök, vaccinationer, hälsokontroller, konsultation och enklare sjukvårdsinsatser. Du arbetar enligt de nationella riktlinjerna utifrån ett internt ledningssystem och dokumentation sker digitalt.
Elevhälsa innebär team-arbete som börjar i klassrummet tillsammans med elev, pedagog och övriga professioner. Du ingår i skolans Elevhälsoteam, vilket är en arena för samverkan och ett viktigt verktyg för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål tillsammans.
Rollen innebär också
Att tillsammans med övriga skolsköterskor och professioner inom Centralt elev stöd arbeta med utveckling för en likvärdig Elevhälsa som främjar alla elever i Finspång kommuns hälsa och lärande.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska.
Du har en vidareutbildning som distriktsköterska, skolsköterska eller barnsjuksköterska.
Du har ett stort intresse för barn och ungas hälsofrågor.
Du har erfarenhet av att vaccinera.
Du uppskattar att samarbeta med olika professioner och externa samarbetspartners
Du är positiv och lösningsfokuserad
Du är självständig, tar initiativ och är ansvarsfull.
Du är flexibel i ditt förhållningssätt och visar empati.
Du har förståelse för olika förutsättningar och uppväxtvillkor.
Du har B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Elevhälsa.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildning, Centrala barn- och elevhälsa
