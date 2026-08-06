Lärare engelska/svenska med del av tjänst i SU -grupp till Skårbyskolan
Kungsbacka Kommun / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-08-06
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Vi söker en engagerad lärare till Skårbyskolan årskurs 7-9! Vi ser fram emot ditt bidrag!
Rollen som lärare hos oss
Som lärare i engelska och svenska på Skårbyskolan undervisar du elever i årskurs 7–9. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med fokus på att utveckla elevernas språkliga förmågor. Tillsammans med kollegor bidrar du till att skapa en inspirerande skolmiljö där kreativitet och lärande är viktiga delar av skolans traditioner och gemenskap. En del av tjänsten kommer att vara i ett team inom särskild undervisningsgrupp.Publiceringsdatum2026-08-06Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Som person arbetar du bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt mot mål och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Ser möjligheter i förändringar och anpassar dig väl till förändrade omständigheter. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
legitimerad lärare i engelska och svenska för årskurs 7-9
Det är meriterande om du:
har behörighet i ytterligare ett ämne
erfarenhet av att arbeta i SU-grupp
Läs gärna mer om oss
Skårbyskolan | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid/heltid (60-100%) med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 11 augusti. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Haramossevägen 5 (visa karta
)
434 61 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Catarina Molin catarina.molin@kungsbacka.se 0300-836399 Jobbnummer
10024018