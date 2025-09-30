Utbildningschef Eriksbergs övningsfält
2025-09-30
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
Vill du leda och utveckla en verksamhet som stärker trygghet och säkerhet i samhället, och samtidigt vara med och forma framtiden på Sveriges modernaste övningsfält?
Då kan tjänsten som utbildningschef för vår övnings- och utbildningsenhet på Eriksberg vara rätt utmaning för dig.
Här får du möjlighet att bidra till att uppnå vår målbild och en mer effektiv, engagerad samt utvecklad räddningstjänst. Samtidigt blir du en del av en arbetsgivare som värnar om delaktighet, nytänkande och en framtidstro.
Räddningstjänsten Mälardalen är ett modernt förbund med spännande utvecklingsmöjligheter där Räddningsavdelningen arbetar med operativ utryckande verksamhet, insatsplanering, insatsutvärdering, olycksundersökning samt kompetens och förmågeutveckling. Räddningsavdelningen arbetar även aktivt med aktiviteter för att bidra till ett säkrare samhälle, stärka förmågorna, extern utbildning, RUHB och civilt försvar, deltar i samverksövningar samt är involverade i kommunsamverkan. Genom samverkan inom räddningsregion Östra Svealand bidrar vi även till utveckling av regionen och svensk räddningstjänst.
Inom räddningsavdelningen ingår sex enheter. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka uppdraget tillsammans med övriga chefer inom avdelningen.
Som nyanställd chef hos oss får du förutsättningar att lyckas i din chefsroll genom en chefsintroduktion och en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Det finns interna stödfunktioner i form av exempelvis HR, ekonomi och kommunikation.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som utbildningschef har du ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö inom enheten som idag består av drygt åtta engagerade medarbetare. Tillsammans driver ni arbetet med att samordna, genomföra och utveckla både intern och extern övning och utbildning. Enheten har också en central roll i utvecklingen av Sveriges mest moderna övningsfält, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med och forma framtidens räddningstjänst för att möta nya samhällsutmaningar.
I rollen leder och utvecklar du både dina medarbetare och verksamheten genom att planera, följa upp och säkerställa kvalitet i allt från verksamhetens måluppfyllelse och budget till arbetsmiljö samt kompetensutveckling och kompetensförsörjning. En viktig del av uppdraget handlar också om att bygga och vårda nätverk. Du kommer därför att samverka med andra myndigheter, organisationer och aktörer för att stärka den gemensamma beredskapen och utveckla framtidens förmågor. Du kommer även utveckla samarbetet med övriga avdelningar inom RTMD för att än mer effektivt uppnå RTMD:s uppsatta mål.
Du rapporterar till avdelningschefen för Räddningsavdelningen och ingår i ledningsgruppen, där du tillsammans med övriga chefer driver utvecklingen av RTMD mot en ännu starkare och mer robust räddningstjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning för tjänsten och som kan visa på dokumenterad chefs- eller arbetsledarerfarenhet från kommunal verksamhet. Du uttrycker dig väl både i tal och skrift, och har god vana av att använda digitala verktyg i ditt arbete. Eftersom tjänsten innebär resor krävs även B-körkort.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet inom räddningstjänsten, särskilt inom områden som verksamhetsplanering, arbetsmiljöarbete och ekonomistyrning. Vi ser också gärna att du har en vidareutbildning inom ledarskap. Erfarenhet från större organisationer är ytterligare en tillgång som vi värdesätter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Viktigt i den här chefsrollen är att du har en helhetssyn och ett arbetsgivarperspektiv i det du gör.
Med andra ord ser vi att du är självgående, trygg i dig själv och kan ta beslut när det behövs. Du har förståelse och följer tagna beslut. Vidare har du lätt till förändring och drivs mot att nå resultat.
Uppdraget omfattar flera olika kontaktytor, där din sociala förmåga kommer vara viktig för kommande samarbeten internt som externt.
En annan viktig förmåga är du att skapa tillit och delaktighet genom ett empatiskt och tydligt ledarskap. Vidare förväntas du vara en god en förebild och efterleva RTMD: s värdegrund i de olika sammanhang du befinner dig i. Tydligheten i din kommunikation för att skapa en öppen och respektfull dialog och på så sätt bidra till en öppen och inkluderande arbetsplats.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
- 3 timmars träning på arbetstid där du även kan få träningskläder.
- Möjlighet finns att använda gymmen på stationerna
- Friskvårdsbidrag 1000 kr per år att nyttja
- Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
- 31-32 semesterdagar för dig över 40 år.
- Du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den.
- Lönetillägg vid föräldraledighet.
- Du har möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5-6 extra lediga dagar per år.
- Du har även möjlighet att löneväxla till pension.
ÖVRIGT
Denna tjänst är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras vid anställning. Vi arbetar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer kommer ske löpande samt referenstagning och tester kommer genomföras med slutkandidater.
Välkommen att söka och bli en del av RTMD!
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
