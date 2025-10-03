Utbildningsadjutant till Livgardesbrigaden
2025-10-03
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Gardesbataljonen vid Livgardesbrigaden anställer en utbildningsadjutant.
Brigaden
Livgardesbrigaden är ett insats- och grundutbildningsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö ¨. Brigaden har en hög insatsberedskap och verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljön präglar inriktningen för förbandets träning. Till vardags utgörs fokus att grundutbilda värnpliktiga, vidmakthålla och utveckla brigaden.
Om tjänsten
Gardesbataljonen söker nu en utbildningsadjutant till ett av bataljonens grundutbildningskompanier med placering i Kungsängen. Som utbildningsadjutant har du varierande arbetsuppgifter och breda kontaktytor. Arbetet kommer främst vara att understödja det logistiska och administrativa arbetet för grundutbildningens värnpliktiga samt ha en stödjande funktion för både plutonchefer och kompaniledning. Utbildningsadjutanten har en nyckelroll i verksamheten och är avgörande för grundutbildningens kvalitet och för att värnpliktiga ska nå sina utbildningsmål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utbildningsadjutantens främsta uppgifter är relaterade till administration av generell karaktär, logistisk handläggning och värnpliktsadministration. Genom ett nära samarbete med kompaniets chefer ansvarar utbildningsadjutanten för rekryternas reseersättning och planering, samt skiftplanering och tidsredovisning.
Arbetet inkluderar uppgifter som att ansvara för beställningar av varor, materiel, tjänster och mat. Du samordnar även transporter och samverkar med de bolag som Försvarsmakten har avtal med. Generell administration består till största del av att understödja chefer i ärenden som uppkommer i den dagliga verksamheten, exempelvis dokumentation relaterat till personskador, fakturering och hantering av beställningar samt arkivering och dokumentation för att skapa underlag för beslut om de värnpliktigas krigsplacering.
Samarbetet med kompanichefen i planering och handläggning av krigsorganisationen är en allt mer framträdande uppgift.
Kvalifikationer (krav)
• B-körkort
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Gymnasial examen
Meriterande kvalifikationer
• Militär grundutbildning
• Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i SAP/PRIO
• Erfarenhet av ATLAS
• Administrativt förarbevis
Publiceringsdatum2025-10-03Dina personliga egenskaper
Är du en problemlösare med ett öga för detaljer?
Nyckelord för en utbildningsadjutant är samverkan, planering och samordning. För att lyckas i rollen ser vi att du har en förståelse för det sociala samspelet och har en god samarbetsförmåga.
I urvalet till tjänsten kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
I ansökan skickas CV och personligt brev.
Kallelser skickas fortlöpande till sökande, senast under vecka 45 samt början av vecka 46.
Intervjuer av sökande sker efter överenskommelse, i huvudsak under vecka 48 och v49.
Anställningsstart: Enligt överenskommelse, tidigast från januari 2026.
Den aktuella tjänsten är civil tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader, med placering på Livgardet i Kungsängen.
Lön: individuell lönesättning utifrån Livgardets lönestruktur, för aktuell befattning startar lönestrukturen vid 27 000 kr.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Kontaktperson för rekryteringsprocessen:
Kn Eric M. Thellman: Nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
OFR/O Sven Lundberg
OFR/S Örjan Jansson
SACO Per Textorius
SEKO Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning utifrån Livgardets lönestruktur för befattningen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9538480