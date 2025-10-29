Utbildare inom industriell underhåll
Ecareer AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna yrkespersoner inom industriellt underhåll, el, mekanik eller automation som vill använda sin kompetens till att utveckla nästa generation underhållstekniker.
Detta är ett uppdrag som kombinerar praktisk erfarenhet och handledning - perfekt för dig som trivs med att dela kunskap, stötta andra och bidra till att stärka industrins framtida kompetensförsörjning.
Du kommer att medverka som utbildare i en praktisk utbildning inom industriellt underhåll och modern produktionsteknik. Utbildningen riktar sig till vuxna deltagare som vill arbeta som underhållsmekaniker, och genomförs på plats i Göteborg med preliminär start hösten 2026. Innehållet omfattar bland annat:
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll
Industriautomation och styrteknik
Elteknik och grundläggande ellära
Hydraulik och pneumatik
Mekatronik - samspelet mellan mekanik, el och styrsystem
Undervisningen är varierad med både teori och praktiska moment sammarbetsplatsförlagt lärande (LIA) i samarbete med industrin.
Vem vi söker Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av arbete inom underhåll, produktion, industriell automation eller service
God teknisk förståelse och praktisk kompetens inom exempelvis mekanik, el, hydraulik eller styrsystem
Ett genuint intresse för att dela med dig av din kunskap och stötta andra i deras utveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet som handledare, teamledare eller mentor inom industrin. Pedagogisk utbildning är inget krav, det viktigaste är din branschkunskap och ditt engagemang.
Om dig Du är trygg i din yrkesroll, tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa kontakt. Du drivs av att se andra växa och uppskattar ett arbete där praktisk kunskap möter lärande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Kontakt
Andrea Melander andrea.melander@aveer.se Jobbnummer
9580112