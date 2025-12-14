Utbildad hundpsykolog till hunddagis
Dog Care Stockholm AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2025-12-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dog Care Stockholm AB i Stockholm
#jobbjustnu
#jobbjustnu
Vi utökar vår verksamhet och söker fler sociala, hundälskande medarbetare till vårt glada gäng. Hos oss har du möjlighet att utveckla dina kunskaper om hund och hundars beteenden. Vi jobbar med mjuka metoder och sätter hundarnas personligheter i fokus. Läs mer om hur vi arbetar med "Dog care metoden" på vår hemsida. Vi söker dig som är utbildad hundpsykolog eller liknande med stor kunskap om hundars beteende.
Eftersom företaget befinner sig i ett expansivt skede finns goda möjligheter för rätt personer till utveckling och större ansvar inom företaget.
OBSERVERA ATT DU MÅSTE UPPFYLLA VÅRA KRAV PÅ ERFARENHET AV HUND FÖR ATT SÖKA TJÄNSTEN!
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.dogcarestockholm.se
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av att hantera hundar i grupp via arbete, skola eller praktik.
• Har utbildning inom hundars beteende och/eller etologi, hundpsykolog eller liknande utbildning.
• Arbetar belöningsbaserat!
• Har god fysik och är van att röra mycket på dig
• Vet vad det innebär att arbeta i ett litet företag
• Är lojal mot dina kollegor och din arbetsgivare
• Är van att ta ansvar
• Är positiv och social
• Lämnar privata problem hemma och är professionell i din yrkesroll
Alla förekommande arbetsuppgifter på ett hunddagis såsom:
• Tillsammans med kollegor planera den dagliga verksamheten med våra hunddagishundar
• Hundpromenader och aktivering av hundar i grupper
• Hundvård
• Städning
• Planering och genomförande av verksamhets-aktiviteter
• Informera och ha kontakt med våra kunder
• Utfodring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Endast via mail
E-post: jobba@dogcarestockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dog Care Stockholm Arbetsplats
Dog Care Stockholm AB Jobbnummer
9643294