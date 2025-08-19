Utbildad florist
2025-08-19
Blomsterhallen är ett väletablerat blomsterföretag i Uppsala sedan 32 år tillbaka.
Våra butiker finns på Kungsgatan 70 och i Gränbystadens galleria och utgör två av Uppsalas största blomsteraffärer.
I våra välfyllda butiker tillhandahåller vi ett stort sortiment av traditionella säsongsblommor såväl som roliga och trendiga snittblommor, färdiga arrangemang och krukväxter. Vi har dessutom en separat avdelning med konstväxter som kan vara lämpliga för allergiker. Hos oss hittar ni förutom blommor, även Uppsalas största sortiment av krukor, vaser och blomstertillbehör.
Just nu söker vi dig som är utbildad florist med erfarenhet av floristyrket och behärskar yrkets alla delar inom binderier, krukväxt och snittblomshantering.
Du bör vara självgående och trivas med att arbeta i ett högt tempo både i team och självständigt.
Då vi alltid arbetar med kunden i fokus är det viktigt att du har ett naturligt servicetänk och ett positivt mindset. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@blomsterhallen.com Arbetsgivarens referens
