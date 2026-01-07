User Researcher
JobBusters AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll
Är du en senior User Researcher som brinner för att förstå användare på djupet - och omsätta insikter till verkliga beslut? Då är detta uppdrag för dig.
Vår kund inom digitala konsumentnära tjänster söker nu en erfaren User Research-konsult för ett intensivt och inflytelserikt uppdrag. Här får du arbeta end-to-end med kvalitativ användarresearch och vara en strategisk partner till seniora stakeholders. Fokus ligger inte på att bekräfta antaganden - utan att utmana dem.
Exempel på arbetsuppgifter:- Planera och genomföra djupgående kvalitativa användarintervjuer- Analysera och syntetisera insikter genom t.ex. affinity diagramming- Ta fram personas och tydliga användarbehov baserade på faktisk data- Presentera beslutsunderlag och rekommendationer till seniora intressenter- Arbeta självständigt men i nära samarbete med produkt, design och ledning
Företagspresentation
Kunden är ett etablerat bolag inom konsumentinriktade digitala produkter och tjänster, med starkt fokus på användarupplevelse, innovation och datadrivet beslutsfattande. Organisationen präglas av högt tempo, höga ambitioner och en tydlig vilja att fatta bättre beslut genom djup användarinsikt.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Deltid, minst 50% per veckaAnställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.Arbetsmodell: HybridLön: Enligt överenskommelseStart: OmgåendeSlut: 2026-03-31, med möjlighet till förlängningSista dag att ansöka är Vi genomför löpande urvalI din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 5 års erfarenhet av user research, exempelvis inom produkt-, UX- eller growth research.
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra djupgående kvalitativa intervjuer - bortom enkäter och enklare usabilitytester.
Starka färdigheter inom kvalitativ analys, såsom affinity diagramming, syntes och utveckling av personas baserade på verkliga användarinsikter.
Förmåga att arbeta end-to-end - från planering och genomförande till analys och presentation.
Erfarenhet av konsumentnära digitala produkter, exempelvis mobilappar eller digitala tjänster (meriterande).
Vara nyfiken, analytisk och modig i ditt tänkande - du vågar ställa de svåra frågorna och drivs av att skapa verkligt värde genom användarinsikt.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7010727-1776717". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
411 09 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9671234