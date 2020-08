Upphandlingsledare - Göteborgs kommun - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2020-08-25Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare.2020-08-25Tjänsten som upphandlingsledare kommer att vara placerad under ledningsstaben i en positiv och trivsam miljö där upphandlingsfunktionen består av engagerade, drivna och kompetenta medarbetare.Som upphandlingsledare kommer du tillsammans med vår jurist att utveckla och driva förvaltningens upphandlingsarbete. Du förväntas att jobba nära, och bistå, verksamheten genom hela upphandlingsprocessen, av framförallt olika typer av kvalificerade tjänsteupphandlingar inom arbetsmarknad och vuxenutbildningsområdet. I regel omfattar det behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, upphandlingsarbete och avtalsuppföljning. Implementering och förvaltning av avtal ingår också i arbetet då du även kommer att vara avtalsansvarig.På Arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar man självständigt för att upphandlingsprojekt och avtalsuppföljning sker affärsstrategiskt med innovativ och strukturerad ansats. Det är nödvändigt att du kan hantera flera upphandlingar parallellt för att hålla en hög produktionstakt och effektiv genomströmning av ärenden. Självklart levererar du god service i upphandlingsfrågor till verksamheterna. Du kommer att ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö och löpande kompetensutveckling inom relevanta områden.Vi vill att du har en, för uppdraget, relevant akademisk utbildning inom ekonomi/juridik eller yrkeshögskoleutbildning inom upphandling, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av strategiskt inköps- och upphandlingsarbete och genomfört upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling. Du har därmed god förmåga att förstå, tolka samt utforma upphandlingsdokument och avtal. Givetvis kan du hantera Officepaketet och har vana av att arbeta i ett upphandlingssystem. Det är även viktigt att du kan behärska det svenska skriftspråket på ett korrekt och obehindrat sätt.Det är meriterande om det i din utbildningen har haft inriktning inköp, offentlig upphandling och affärsjuridik. Meriterande är även om du har arbetat i de IT-system vi använder oss av på upphandlingsfunktionen (Visma Proceedo och Visma TendSign).Arbetet sker i nära samarbete med ansvariga tjänstemän och leverantörer, vilket kräver att du är en god kommunikatör och lagspelare som kan skapa och bibehålla relationer. Samtidigt som du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt samt en analytisk och pedagogisk förmåga. Du behöver dessutom kunna uttrycka dig väl muntligt, hålla i möten och ibland även genomföra presentationer inför publik.ÖVRIGTI den här rekryteringsprocessen kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester. Som en del i rekryteringens slutfas kan vi även komma att begära in arbetsbetsprover.Arbetsmarknad och vuxenutbildning huserar i nyrenoverade lokaler på Brogatan 4. Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-14Göteborgs kommun5333135