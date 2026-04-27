Upphandlingsledare
2026-04-27
Om arbetsplatsen
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi kommer från 1 september 2026 sitta i helt nyrenoverade centrala lokaler i Göteborg, ett stenkast från Gustav Adolfs Torg.
Vill du vara med och genom upphandling och inköp bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg? Till enheten Juridik och upphandling söker vi nu en upphandlingsledare.
Upphandlingarna som görs i förvaltningen omfattar upphandlingar av tjänster, entreprenader och varor. Hos oss får du möjlighet att arbeta med upphandling av allt från konsulter, parker, kanalmurarna, spårväg och gator, lekplatser, kemikalier, mat till våra djur i Slottsskogen m.m. I nära samarbete med verksamheten ansvarar du för att driva och genomföra upphandlingar från behovsanalys till upprättande av avtal.
Din roll som upphandlingsledare på stadsmiljöförvaltningen är bred och innebär både operativa och strategiska uppgifter. Du arbetar tillsammans med verksamheten kring samordning av upphandlingar från upprättande och granskning av upphandlingsdokument samt ansvarar för hela processen från annonsering till kontraktstecknande. Därutöver stödjer du verksamheten i löpande upphandlings- och avtalsfrågor. Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla upphandlings-verksamheten utifrån ett helhets- och affärsperspektiv. Det kan till exempel innebära att genomföra förbättringsaktiviteter kopplade till inköps- och upphandlingsprocessen eller att utveckla kravställningar, ersättningsformer, incitament och samverkansformer. Du arbetar också med stöd till projektledare och chefer i förvaltningen, planerar och genomför utbildningar inom verksamhetsområdet samt stödjer interna utvecklingsprojekt för inköpsstrategier.
Vi omvärldsbevakar inom våra ansvarsområden och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser. Enheten består idag av medarbetare med både djupa specialistkunskaper samt bred kunskap och erfarenhet inom området.
Du kommer tillhöra avdelning utveckling och styrning, enhet juridik och upphandling. Du kommer att ingå i ett team av åtta upphandlingsledare, två inköpsamordnare, en avtalscontroller, strateg inköp och försörjning, sex jurister samt enhetschef. Enheten leder och stödjer hela förvaltningen i förvaltningsgemensamma styrnings- och ledningsfrågor kopplat till juridik och upphandling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, driven, affärsmässig och har hög integritet. Du förstår vikten av att följa lagar, policys och riktlinjer som du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla till din omgivning. Din proaktivitet och ditt engagemang är två egenskaper du identifierar dig starkt med samt att du har god administrativ förmåga. Du drivs av att skapa resultat och optimala upphandlingar genom kreativa och innovativa lösningar. Du driver tillsammans med medarbetare på förvaltningen upphandlingar av olika komplexitet och ser till att uppställda mål nås och att processen följer uppsatta tidsramar.
Vi vill att du har;
Relevant akademisk utbildning alternativt 2-årig YH-utbildning inom upphandling och inköp, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
Erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar
Kunskap inom LOU samt övrig relevant lagstiftning
Erfarenhet av offentlig förvaltning
Meriterande med erfarenhet av upphandlingar av tekniska konsulter
Goda IT- och datorkunskaper är en förutsättning för arbetet samt erfarenhet av något digitalt upphandlingssystem.
Mycket av arbetet sker i nära samarbete med verksamheten och det är därför viktigt att du är relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Lisa Edler lisa.edler@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655748
9876393