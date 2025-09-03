Upphandlingskonsult / Bid manager
Futuria People AB / Inköpar- och marknadsjobb / Södertälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Södertälje
2025-09-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Södertälje
, Nykvarn
, Järfälla
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
IT-upphandlingskonsult till uppdrag i Stockholm
Futuria People söker just nu en erfaren IT-upphandlingskonsult för ett spännande uppdrag i Stockholm/Södertälje. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i september.
Om uppdragetVår kund behöver förstärka sitt team med en senior konsult inom IT-upphandling. Du kommer att kliva in i en central roll för att täcka upp efter en tidigare medarbetare, med stort ansvar för att självständigt leda upphandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med kunden och ställer höga krav på flexibilitet, struktur och samarbetsförmåga.
Placering: Södertälje (hybridmodell möjlig).
Kravprofil (obligatoriskt)
Minst 4 års erfarenhet av att driva IT-upphandlingar, främst inom mjukvara, system och programvara.
Självständigt drivit hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till genomförande.
God teoretisk kunskap om upphandlingsförfaranden, metoder och arbetssätt.
Mycket goda kunskaper om upphandlingslagstiftning och tillämpning.
Högskole-/universitetsexamen eller motsvarande kvalificerad yrkesutbildning inom upphandling.
Alternativt: minst 5 års dokumenterad erfarenhet som upphandlare.
Möjlighet att arbeta på plats i Södertälje.
Tillgänglig för start under första halvan av september.
Kan ange 1-2 referenser som styrker kvalitet, tidsplan och samarbetsförmåga i tidigare uppdrag.
Meriterande Erfarenhet av upphandlingsverktyget TendSign.
Kunskap i Microsoft 365.
Tidigare erfarenhet av arbete hos uppdragsgivaren.
Varför Futuria People?Vi på Futuria People är mer än en arbetsgivare - vi är en långsiktig partner i din karriär.
Trygghet - fasta anställningar och kollektivavtalade villkor.
Flexibilitet - hybridmöjligheter och varierande uppdrag.
Kompetensutveckling - vi stöttar din resa genom kontinuerligt lärande.
Utvecklande uppdrag - hos oss får du arbeta med spännande bolag inom tech, bygg och industri.
Prisbelönt arbetsgivare - Finalister till Årets Raket 2025 och utsedda till Årets Rekryteringsföretag 2022 på Recruitment Awards.
Är du den vi söker eller vill veta mer? Ansök nedan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Casper Byström casper@futuriapeople.se Jobbnummer
9489508