Var med och forma framtidens affärer i Nyköpings kommun.
Vill du leda ett strategiskt viktigt utvecklingsområde och skapa affärsmässig nytta för hela kommunen? Nu söker Nyköpings kommun en engagerad och drivande upphandlingschef som vill utveckla och stärka kommunens inköps- och upphandlingsarbete.
Som upphandlingschef har du ett helhetsansvar för kommunens strategiska inköps- och upphandlingsprocesser. Du leder, samordnar och utvecklar arbetet med upphandlingar och bidrar till att skapa långsiktigt hållbara och effektiva affärer som stärker kommunens verksamheter och invånarnas vardag.
Du ingår i kommunledningskansliets ledningsgrupp och rapporterar till kanslichef. Rollen innebär ett brett strategiskt, men även till viss del operativt uppdrag där du är en viktig drivkraft i kommunens utveckling.
Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv inköpsverksamhet. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med verksamhetsnära utvecklingsarbete tillsammans med ett kompetent team och i nära samverkan med hela organisationen och näringslivet.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Du leder och utvecklar kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet med fokus på kvalitet, affärsmässighet och hållbarhet. I ditt uppdrag kommer du bland annat att:
* Vidareutveckla organisation, arbetssätt och processer inom inköp och upphandling
* Bygga och förankra en stark och positiv inköpskultur
* Stärka samverkan mellan upphandlingsfunktionen och kommunens verksamheter
* Utveckla samarbetet med näringslivet samt följa nationella utvecklingstrender och regelverk
* Säkerställa strategiskt hållbara och effektiva upphandlingslösningar
* Driva förändrings- och utvecklingsarbete enligt gällande lagstiftning
Du leder ett engagerat och kompetent team bestående av upphandlare, kategoriansvariga, inköpscontroller och e-handelssamordnare. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och skapar goda förutsättningar för teamets utveckling inte minst då flera nya medarbetare är på väg in i gruppen. Du formar arbetssätt, kultur och utveckling med fokus på både resultat och medarbetarskap.
Här får du en möjlighet att verkligen påverka både hur kommunen arbetar med inköp och vilka samhällseffekter upphandlingarna skapar.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
* Har dokumenterad chefserfarenhet och god förmåga att leda och utveckla medarbetare
* Har erfarenhet av inköp och upphandling samt god kunskap om LOU
* Har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
* Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation
Som ledare är du trygg, tydlig och inspirerande. Du kombinerar strategisk höjd med operativt driv och har lätt för att skapa förtroende och goda samarbeten. Du ser värdet av att utveckla både verksamhet och människor och trivs i en roll där du får påverka, samverka och driva utveckling.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och använder digitala verktyg som en naturlig del av arbetet.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Vill du göra skillnad på riktigt?
Hos oss får du en nyckelroll i att forma framtidens inköpsarbete och bidra till hållbara affärer för hela Nyköpings kommun.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
