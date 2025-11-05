Upphandlare, vikariat
2025-11-05
Vi söker en engagerad upphandlare som vill växa i rollen under perioden då vår upphandlingsansvarige är föräldraledig!
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Du driver flera upphandlingar samtidigt och ansvarar för hela processen; från behovsanalys till avtal och uppföljning. Du ger råd i upphandlingsfrågor och samarbetar med kommunens olika sektioner, våra kommunala bolag och andra kommuner. Tillsammans med teamet arbetar du för att förbättra våra upphandlings- och inköpsprocesser.
* Genomföra upphandlingar enligt lagar och interna regler
* Utforma förfrågningsunderlag
* Ge råd och stötta verksamheten i inköps- och upphandlingsfrågor
* Samverka med interna beställare och verksamheter
* Arbeta konsultativt med kommunala förvaltningar och bolag
* Hantera frågor och dialoger med leverantörer
* Administrativt stöd vid diarieföring och begäran om allmänna handlingarKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av offentlig upphandling och god kunskap om LOU
* Är självgående, strukturerad och noggrann
* Har god kommunikativ förmåga och kan bygga relationer
* Har ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt
Till tjänsten söker vi dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har erfarenhet av att arbeta med inköp eller upphandlingar.
Du måste kunna skapa och behålla goda relationer. Du tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personal lämplighet. Goda kunskaper i det svenska språket och körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
