Upphandlare till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Uppsala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker nu en Upphandlare till en statlig myndighet! Myndigheten står inför lokalomställningar och söker stöd i arbetet med avtal, avrop och inköp kopplade till lokalbyten. I rollen bidrar du även till att utveckla och strukturera avtalsförvaltning och processer, genomför avrop och direktupphandlingar i nära samarbete med chefer och handläggare samt ger rådgivning i frågor som rör myndighetens fortsatta upphandlingsverksamhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamheten och du får stöd av bland annat myndighetens jurist.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på deltid, cirka 50%, med start 2026-08-17 och beräknas pågå i 1000 timmar.
Myndighetens huvudkontor ligger i Uppsala men det finns möjlighet till distansarbete och arbete på deras kontor i Stockholm och Göteborg.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper inom LOU/LUF.
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Vara väl förtrogen med LOU/avropa.se.
• Erfarenhet av större upphandlingar/IT-upphandlingar.
Om dig:
Vi söker dig som kan arbeta självständigt samt har en god kommunikationsförmåga.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-15.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9997312