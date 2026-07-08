Upphandlare till statlig myndighet

Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala
2026-07-08


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Publiceringsdatum
2026-07-08

Om tjänsten
Vi söker nu en Upphandlare till en statlig myndighet! Myndigheten står inför lokalomställningar och söker stöd i arbetet med avtal, avrop och inköp kopplade till lokalbyten. I rollen bidrar du även till att utveckla och strukturera avtalsförvaltning och processer, genomför avrop och direktupphandlingar i nära samarbete med chefer och handläggare samt ger rådgivning i frågor som rör myndighetens fortsatta upphandlingsverksamhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamheten och du får stöd av bland annat myndighetens jurist.

Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på deltid, cirka 50%, med start 2026-08-17 och beräknas pågå i 1000 timmar.
Myndighetens huvudkontor ligger i Uppsala men det finns möjlighet till distansarbete och arbete på deras kontor i Stockholm och Göteborg.

Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper inom LOU/LUF.
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

Meriterande för tjänsten:
• Vara väl förtrogen med LOU/avropa.se.
• Erfarenhet av större upphandlingar/IT-upphandlingar.

Om dig:
Vi söker dig som kan arbeta självständigt samt har en god kommunikationsförmåga.

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-15.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås
Hannah.Trollsas@adecco.se

Jobbnummer
9997312

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