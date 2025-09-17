Upphandlare till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Styrning och Stöd, Inköpsenheten / Inköpar- och marknadsjobb / Söderhamn Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Söderhamn
2025-09-17
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Styrning och Stöd, Inköpsenheten i Söderhamn
Ditt uppdrag
Vi söker två drivna upphandlare till inköpsenheten på Söderhamns kommun.
En tillsvidare och ett vikariat med möjlighet till förlängning.
I rollen som upphandlare ansvarar du för att driva hela upphandlingsprocessen.
Du ansvarar för flera upphandlingar parallellt. Din uppgift är att säkerställa att
upphandlingarna sker professionellt och affärsmässigt.
Du kommer att arbeta både med interna och externa kontaktytor samt med andra kommuner vid samordnade upphandlingar. Andra viktiga arbetsuppgifter är bidra till verksamhetsutveckling, internutbildning samt stötta organisationen i inköp och upphandlingsfrågor. Uppdraget är roligt, utmanande och komplext. Söderhamns kommun håller på att implementera ett kategoristyrt arbetssätt vilket kommer att innebära ett än mer strategiskt förhållningssätt till inköp.
Beskrivning av arbetsplatsen
Inköpsenheten ansvarar för samordning och upphandling av kommunens inköp som omsätter ca 750 MSEK. Enheten består av 9 personer som hanterar upphandling, e-handel samt avtalsuppföljning.
Vissa upphandlingar görs gemensamt för Inköpssamverkan Mitt, där kommunerna i Hälsingland ingår.
Var med och skapa ett framgångsrikt Söderhamn! I sektor Styrning och stöd samordnar vi arbetet mellan Söderhamns kommuns fyra sektorer och ansvarar för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå. Här arbetar drygt 80 medarbetare med sådant som är gemensamt för alla inom Söderhamns kommun exempelvis arkiv, ekonomi, inköp, IT, kommunikation, ledningsstöd, nämndadministration, näringsliv,säkerhet och samhällsbyggnad. Vårt arbete utgår från medborgarfokus, engagemang och tillit.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området och/eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska helst ha flerårig erfarenhet av offentlig upphandling. Söderhamns kommun ansvarar för att upphandla alla avtal inom kategorin livsmedel för storkök, så har du kompetens inom den kategorin är det meriterande.
Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt ha goda kunskaper i Officepaketet. Du är självgående, kan vara projektledare och rådgivare till verksamheten i upphandlingsfrågor. Vi söker dig som tycker det är roligt och inspirerande att arbeta med offentlig upphandling. Kommunens inköpsenhet är en viktig stödfunktion för hela kommunkoncernen. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad, pedagogisk och har god kommunikationsförmåga. Som person är du noggrann, drivande och analytisk.
För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som de formella.
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Styrning och Stöd, Inköpsenheten Kontakt
Marie Emilsson 027075000 Jobbnummer
9512949