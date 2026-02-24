Upphandlare till Askersunds kommun
2026-02-24
Vill du arbeta i en kommun där det är nära mellan människor, beslut och resultat? Där omtanke och professionalism går hand i hand - och där din kompetens faktiskt gör avtryck i hela organisationen? Då kan du vara den upphandlare vi söker.
Hos oss får du ett uppdrag som är både självständigt och socialt, både strukturerat och utvecklande. Och ja - vi vågar säga att du kommer märka skillnad här. Det brukar bli så i mindre kommuner med stora ambitioner.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som upphandlare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp kommunens upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader hela vägen från behovsanalys till avtalsuppföljning. Du arbetar enligt LOU, men vi lovar att arbetsdagarna inte känns lika byråkratiska som lagen ibland kan vara.
Du kommer att:
* Driva hela upphandlingsprocessen självständigt från kravställning och annonsering till kvalificering, utvärdering, tilldelning och avtalsskrivning.
* Vara ett kvalificerat stöd för chefer och medarbetare i alla delar av inköp och upphandling.
* Leda och samordna upphandlingar i projektform tillsammans med verksamheterna.
* Säkerställa att våra upphandlingar genomförs affärsmässigt, rättssäkert och med god intern förankring.
* Hålla utbildningar i upphandlingsregler och rutiner, för att sprida kunskap och stärka organisationens arbetssätt.
* Ansvara för kommunens försäkringsärenden och vara vår kontaktperson gentemot försäkringsbolag.
* Bidra till utveckling av metoder och arbetssätt genom omvärldsbevakning och uppdatering av lagstiftningsförändringar.
Du arbetar inom kommunledningsförvaltningen och rapporterar till ekonomichefen och samarbetar brett över hela kommunen.Kvalifikationer
Vi tror att du är rätt person om du:
* Gillar när struktur möter omtanke och när regelverk omsätts i praktiskt, smart och hållbart arbete
* Är trygg i din kompetens och trivs i en roll där du får kombinera analys med dialog och där ditt arbetssätt skapar både trygghet och kvalitet.
Har:
* Högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet.
* Dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar.
* Goda kunskaper i LOU samt god systemvana.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du är analytisk, metodisk och självgående men samtidigt en lagspelare som bygger relationer och skapar tillit
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Kommunledningsförvaltning Kontakt
Ekonomichef
Bo Lindström bo.lindstrom@askersund.se 0583-81016 Jobbnummer
9759370