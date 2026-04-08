Upphandlare sökes till Försvarshögskolan
2026-04-08
Om arbetsplatsen
Avdelningen för lokalförsörjning, registratur och inköp är en del av Försvarshögskolans verksamhetsstöd och samordnar högskolans stöd- och servicefunktioner. Vid avdelningen finns Försvarshögskolans högskolejurist som handlägger förvaltnings- och högskolejuridiska ärenden. Här finns också arkiv och registratur samt förvaltning av styr- och stöddokument. I avdelningen ingår sektionerna lokalförsörjning och inköp.
Inköpssektionen söker nu en upphandlare. Sektionen består av fyra personer som samordnar och projektleder de upphandlingar och avrop som genomförs på högskolan samt handlägger samtliga inköp som genomförs. Sektionen stödjer också verksamheten i ett antal frågor så som e-handel, upphandling, affärsjuridik och avtal. Anställningen är placerad i Stockholm och resor kan förekomma.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare är du en viktig medarbetare i myndighetens centraliserade anskaffningsprocess och arbetar med upphandling och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Du kommer självständigt att planera, genomföra samt följa upp upphandlingar som drivs i projektform med dig som projektledare. Du ansvarar för hela affärsprocessen från den inledande behovs- och marknadsanalysen fram till att avtalet tecknas och implementeras i verksamheten. Som upphandlare arbetar du även med avtals- och kvalitetsuppföljning.
Utöver att genomföra upphandlingar kommer du även agera rådgivande vid direktupphandlingar som genomförs av verksamheten, du kommer även stödja inköparen och kvalitetsgranska inköpsprocessen samt hantera övriga löpande frågeställningar kring upphandling och inköp. I rollen som upphandlare ingår det även administrativt arbete samt att hålla utbildningar internt inom upphandlings- och avtalsområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med inriktning på juridik, ekonomi, IT, inköp eller en yrkesutbildning med kommersiell inriktning och relevant arbetslivserfarenhet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, som vi bedömer som likvärdig.
• Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU av varor och tjänster inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av att hantera begäran om utlämningar av allmänna handlingar kopplat till upphandling.
• Goda kommunikationsfärdigheter i tal och skrift på svenska och i engelska.
• Goda kunskaper i Microsoft 365-programmen eller MS Office, inklusive Powerpoint, Excel och Word.
Meriterande är erfarenhet av:
Juristexamen.
Liknade arbetsuppgifter vid högskola eller universitet.
Upphandlingsarbete av varor och tjänster inom IT-området.
att arbeta med säkerhetsskyddade upphandlingar (SUA) i olika nivåer.
IT-upphandlingar.
arbete i E-avrop.
arbete med e-handel och/eller kategoristyrning.
Ovan erfarenhet ska kunna styrkas skriftligen genom intyg eller liknande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående som person och som tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt med fokus på resultat. Du har ett gott omdöme och gör välgrundade avvägningar i både beslut och prioriteringar.
Vidare är du analytisk och van att hantera komplexa frågeställningar och identifiera relevanta lösningar. Du arbetar strukturerat och målinriktat och håller tidsramar samt har en mycket god administrativ förmåga. Därtill har du också en god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt och lyhört. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt då tjänsten innebär en stor mängd interna och externa kontakter.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%) som inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kommer löpande att kalla till intervjuer.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten som upphandlare intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som upphandlare hos oss.
Din ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med HR 78/2026. Din ansökan ska vara tillhanda senast 1 maj 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/ CEST (Central European Time/Central European Summer Time). #LI-POST
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast 1 maj 2026!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 78/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730), https://www.fhs.se/
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Kontakt
Charlotte Edvinsson Charlotte.Edvinsson@fhs.se
9842944