Upphandlare på deltid till KTH
Vi söker nu en Upphandlare på deltid till Kungliga Tekniska Högskolan! Som upphandlare deltar du i systemupphandlingar tillsammans med IT-avdelningen, tar fram krav och modeller samt utvecklar malldokument och stödjer kompetensöverföring inom organisationen.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Vara med och driva två stycken pågående systemupphandlingar. Det inkluderar att tillsammans med IT-avdelningen ta fram relevanta krav, utifrån kravbilden välja relevant upphandlingsförfarande, ta fram passande utvärderingsmodeller och implementeringsmodell.
• Ta fram malldokument specifika för IT-upphandlingar. Det gäller både upphandlingsdokument, avtalsdokument och relevanta bilagor (i samarbete med relevanta funktioner på KTH).
• Inom ramen för ovanstående punkter kompetensöverföra till KTH:s upphandlingsgrupp och IT-avdelning.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på deltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå i ca 9-12 månader. Omfattningen kommer att variera kraftigt från perioder med bara ett par timmar i veckan till mer intensiva perioder som kan innebära 40 timmar/vecka.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU/LUF
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Flerårig erfarenhet av komplexa IT-upphandlingar.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i både i tal och skrift på svenska och engelska.
• Erfarenhet av den del av IT-branschen som arbetar med komplexa systemlösningar och implementering och integration av dessa hos sina kunder.
• Kunskap om olika affärsmodeller hos systemleverantörer och vad som är relevant för KTH som kund att förhålla sig till beroende på affärsmodell/upplägg.
• Kunskap om hur olika avtalsupplägg påverkar allt från implementering till förvaltning och eventuell exit med en systemleverantör. Kunna vara med och skapa avtal där KTH:s behov och intressen tas tillvara.
• En förmåga att skapa förståelse hos både IT-avdelning, upphandlingsfunktion och de delar av verksamheten som ska använda systemen.
• Gärna erfarenhet av arbete i upphandlingsverktyget Tendsign.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-03.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: Hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
