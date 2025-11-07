Upphandlare med inriktning IT
2025-11-07
Vad vi gör och vill
Upphandlingsenheten på Tyresö kommun är i starten av en förändringsresa och söker nu flera roller att stärka upp vår organisation med, bland annat en erfaren upphandlare med inriktning mot IT.
Har du stor erfarenhet av offentlig upphandling och brinner för att göra goda offentliga affärer, då kan denna tjänst vara något för dig.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på upphandlingsenheten, som tillhör ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Upphandlingsenheten är ett kompetent och glatt gäng som lägger stort värde på kvalitet, skapa nytta och goda affärer.
Gruppen består av ca 10 medarbetare i roller som upphandlare, avtalscontroller, upphandlingsjurist och enhetschef.
Tyresö samverkar även med andra kommuner inom Södertörn med gemensamma upphandlingar och kommunens dotterbolag Tyresö Bostäder.
Vi söker nu en IT-upphandlare med flera års erfarenhet att självständigt planera, driva och utföra IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn i samråd med beställare och övriga intressenter.
Som IT-upphandlare får du en nyckelroll i att driva upphandlingsprojekt som stärker kommunens digitala infrastruktur och som strukturerad och engagerad projektledare skapar du förutsättningar för effektiva, hållbara lösningar med fokus på lagstiftning, affärsmässighet och verksamhetsnytta.
Du samarbetar tätt med verksamheterna för att förstå deras behov och omvandlar dessa till strategiska och rättssäkra upphandlingar enligt LOU. Du förväntas leda förhandlingar och stötta verksamheten i avtalstekniska och marknads/bransch relaterade frågor, så det är viktigt du har erfarenhet från både branschen och IT-avtal.
Du arbetar främst med upphandlingar inom IT och digitalisering, men även andra områden kan bli aktuella. Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens inköps och upphandlingsprocesser och utveckling av dessa. Det är ett ständigt pågående arbete där du förväntas att delta och bidra.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag på en arbetsplats i utveckling. Här får du möjlighet att göra skillnad för både medarbetare och medborgare.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och samtidigt vara självgående. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad samt har en problemlösande analysförmåga. Du håller dig uppdaterad inom arbetsområdet och bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta del av kunskaper och erfarenheter samt har förmåga att omsätta dessa i nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av hög servicekänsla, du har förmåga att strukturera och driva ditt arbete och är lösningsorienterad.
Du är kommunikativ och har lätt att skapa goda relationer. Genom att bjuda in till en öppen dialog säkerställer du att verksamhetens förutsättningar och behov fångas och omsätts till konkreta krav.
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning, exempelvis akademisk examen inom ekonomi eller juridik, alternativt yrkeshögskoleexamen inom upphandling/inköp, gärna med inriktning mot IT. Alternativt att du har inhämtat motsvarande kunskaper genom flerårig dokumenterad erfarenhet från branschen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig erfarenhet av att självständigt genomfört offentliga upphandlingar inom IT-området
- Goda kunskaper i LOU
- Goda kunskaper om avtalsrätt och IT-avtal
- Goda kunskaper om dataskydd och informationssäkerhet
- God förståelse för IT- och digitaliseringsteknik och dess terminologi
- Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet från en politisk styrd organisation
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet från IT-branschen
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-23.
Vid ansökan kommer du att få svara på några frågor om dig
Har du några frågor?
Kontakta tf. upphandlingschef Mikael Hallqvist
via mejl: mikael.hallqvist@tyreso.se
eller telefon: 08-578 28 028
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du på www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
