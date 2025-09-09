Upphandlare/Ekonom
2025-09-09
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.
Beskrivning av tjänsten
Inköp av varor och tjänster är en viktig del i samarbetet med alla verksamheter i Ljusnarsbergs kommun.
Som upphandlare blir du en central del av ekonomienheten, som driver både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen inom ekonomi och upphandling. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och en organisation där bra idéer snabbt blir verklighet.
Ekonomienheten ger service och konsultativt stöd inom budget, redovisning och inköp till ledare, medarbetare och förtroendevalda. Du samarbetar också med upphandlare i norra länsdelen, med Örebro kommun och med hela länet, vilket ger både utbyte och värdefulla nätverk.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare ansvarar du för hela upphandlingsprocessen; från marknadsanalys och förfrågningsunderlag till genomförande, avtal och uppföljning. Du ger råd och stöd till verksamheterna i inköps- och upphandlingsfrågor och arbetar både med egna upphandlingar och genom avrop från Örebro kommun och Adda (Sveriges Kommuner och Regioner).
Du ansvarar för avtal, rutiner och uppföljning inom upphandlingsområdet. Arbetet styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
I rollen ingår också arbetsuppgifter inom ekonomiområdet, till exempel:
- Back-up vid den dagliga bokföringen
- Kontering av fakturor
- Årsbokslut, delårsrapport och uppföljningar
- Budget och kalkylering
- Statistik, analyser och nyckeltal
Som liten kommun erbjuder vi en bredd av arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla din kompetens inom flera områden. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete inom teamet. Distansarbete kan diskuteras och finns behov av fördjupade upphandlingskunskaper kan vi erbjuda utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, offentlig upphandling eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av kvalificerat upphandlings- och/eller ekonomiarbete i offentlig sektor samt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du samarbetar gärna men kan också arbeta självständigt och driva processer framåt. Vi ser att du är serviceinriktad, analytisk och strukturerad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är önskvärt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959) Arbetsplats
Stab kommunkontoret, Ekonomi Kontakt
Anders Hellstrand 0580-80521,anders.hellstrand@ljusnarsberg.se Jobbnummer
9499385