Upphandlare
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2026-08-03
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Är du redo att ta nästa steg i din karriär som upphandlare, tillsammans med prestigelösa, mycket kompetenta och engagerade kollegor? Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsplats där du är med och gör skillnad för våra invånare i Eskilstuna kommun. Hos oss får du en spännande roll där du både utvecklas och gör verklig skillnad varje dag. Välkommen till en arbetsplats som värdesätter engagemang, samarbete och innovation!
Vår arbetsgrupp består idag av enhetschef, tre arbetsledare, tolv upphandlare, inköpscontroller, avtalscontroller IT, e-handelsförvaltare, hållbarhetsutvecklare, produktsamordnare, fem inköpssamordnare, inköpare och inköpsutvecklare. Här kommer du till en arbetsplats med härligt arbetsklimat och många kompetenta kollegor. Vi är en prestigelös arbetsgrupp med stort engagemang och driv.
Upphandlingsenheten tillhör Serviceförvaltningen. Vårt mål är att bidra till största möjliga nytta för Eskilstuna kommuns invånare genom att hjälpa och styra kommunens verksamheter med att göra smarta, kostnadseffektiva och hållbara inköp av produkter och tjänster. Vi arbetar med strategiframtagning (bl a kategoristyrning), upphandling, uppföljning, utveckling och hållbarhet i hela inköpsprocessen. Vi har också ansvar för kommunens e-handel.
Våra lokaler ligger i centrala Eskilstuna med närhet till tågstationen och bra pendlingsmöjligheter. Du har möjlighet att jobba på distans några dagar i veckan och har stora möjligheter att planera din tid självständigt. Vi tillämpar även flextid och erbjuder dig träningstimme och friskvårdsbidrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som upphandlare leder och ansvarar du för att självständigt driva dina upphandlingsprojekt från start till mål. Din tjänst har ett fokus på upphandlingar inom varor och tjänster. I rollen arbetar du med upphandlingar som bidrar till verksamhetsnytta och skapar värde ur flera perspektiv, bland annat genom att främja hållbarhet, stärka beredskapen och motverka arbetslivskriminalitet. Många av dina uppgifter är av juridisk karaktär. Det kan handla om sekretessbedömningar, avtal och att tolka lag och rättspraxis. Arbetet sker i nära samarbete med till exempel beställare, referensgrupper, jurister och hållbarhetsutvecklare. Tillsammans med dina kollegor jobbar du även med att ständigt förbättra upphandlings- och inköpsprocesserna.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer som likvärdig, gärna inom juridik. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift, vilket gör att du kan kommunicera professionellt med både leverantörer och verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• offentlig upphandling
• inköp från privat sektor
• arbete inom politiskt styrd organisation.
Kunskap om och intresse för AI är meriterande, särskilt om du har förståelse för hur AI kan användas för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet inom upphandling.
För att passa och trivas i rollen är du självgående, engagerad och motiverad att nå goda resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett strukturerat sätt. Du är lyhörd och har lätt för att skapa förtroende, bygga långsiktiga relationer och samarbeta med olika funktioner inom kommunen. Även när tempot är högt och kraven många behåller du lugnet och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Ditt arbete kännetecknas av affärsmässighet och fokus på att hålla en god kundkontakt. Du har en förmåga att leda uppdrag på ett effektivt sätt och är tydlig i ditt samarbete med andra parter i de olika uppdragen. Du är självständig och har gott tålamod även när det drar ut på tiden i processer. Du är bra på att driva och ta egna initiativ i ditt arbete och har en förmåga att tänka nytt och vara kreativ.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Tf. Upphandlingschef
Sofia Lövstedt sofia.lovstedt@eskilstuna.se Jobbnummer
10018486