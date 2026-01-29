Upphandlare
2026-01-29
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Brinner du för goda, hållbara affärer och kundrelationer? Arbeta i team är ditt sätt att arbeta? Om svaret på frågorna är ja så är det just dig som vi söker!
Årligen köper Falkenbergs kommun in varor, tjänster och entreprenader för mångmiljonbelopp. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt inköps- och upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en hållbar utveckling. Vi är idag en avdelning bestående av 13 personer. Förutom fem andra upphandlare, en verksamhetsledare upphandling och en chef för inköp och upphandling, har vi även en verksamhetsledare e-handel, e-handelskoordinator, administratör inom e-handel, en inköpsanalytiker samt två utvecklingsledare inom hållbarhet.
Till vårt team söker vi nu en upphandlare som tillsammans med oss vill stärka och bidra till genomförande av goda hållbara affärer. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med kompetenta och trevliga kollegor som stöttar och hjälper varandra. En bra arbetsmiljö med hög grad av arbetsglädje är prioriterat och vi vill att våra medarbetare har balans mellan arbete och fritid.
Låter det intressant? Välkommen att söka jobbet.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Rollen som upphandlare innebär ett stimulerande, utvecklande och roligt arbete där du kommer att erbjudas utmanande och engagerande arbetsuppgifter med möjlighet att göra stor skillnad och möjlighet att utveckla dig och vår verksamhet inom området inköp och upphandling med fokus på affärsmässighet. I rollen ingår att aktivt arbeta och komma med utvecklings- samt förbättringsförslag på hur vi kan utveckla våra processer kopplat till inköp och upphandling.
Som upphandlare arbetar du som självständig projektledare och bistår våra förvaltningar och bolag i upphandlingar genom hela processen, från behovs- och marknadsanalys, upphandlingsstrategi samt upphandlingsarbetet. Att samordna upphandlingar med andra kommuner i länet är också en del som ryms inom upphandlaruppdraget. En aktiv och kontinuerlig avtalsuppföljning samt rådgivning i upphandlings- och avtalsfrågor till kommunkoncernens olika verksamheter ingår även det i rollen.
Dialogen med våra förvaltningar, bolag och leverantörer är A och O och är ett viktigt inslag i din vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är redo att utveckla vårt inköps- och upphandlingsarbete. Vi ser därför att du är en person som aktivt utforskar nya perspektiv inom ramarna för upphandlingsreglerna.
Du har arbetat med kvalificerat upphandlingsarbete gärna med inriktning mot livsmedel men är också van vid och trivs med att arbeta med lite mer rutinmässigt inköpsarbete. Du ska ha goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling. Självklart har du genomfört egna upphandlingar gärna inom livsmedelsområdet. Erfarenhet från kommun och/eller kommunala bolag är meriterande. Vi ser också att du har utbildning på högskole-/universitetsnivå eller yrkeshögskola inom upphandling, ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren anser jämförbar.
Din tidigare erfarenhet inom området gör att du snabbt kan komma in i arbetet och det är viktigt att du är självgående och har ett strukturerat arbetssätt för att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetsuppgifterna ställer höga krav på kvalitet, konstruktiv problemlösning och affärsmässighet är det en förutsättning att du är noggrann och har en god analytisk förmåga. Du är prestigelös, drivande och har förmåga att skapa och behålla goda relationer.
Du har en god kommunikativ förmåga, såväl muntligen som skriftligen på svenska men gärna även på engelska. Du kan förklara det du vill förmedla ur olika perspektiv och för olika målgrupper. Du är bekväm med att delta i och leda olika forum med både interna och externa aktörer. Genom dialog, inkludering och kreativitet inspirerar och motiverar du andra.
Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande, så ansök redan idag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
