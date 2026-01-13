Upphandlare
2026-01-13
Vill du arbeta i en verksamhet som skapar möjlighet för utbildning, utveckling och utbyten både nationellt och internationellt?
Universitets- och högskolerådet, UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
Vi söker nu en upphandlare till ekonomienheten inom Avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten består av 12 personer som arbetar med redovisning, controlling och upphandling. Ekonomienheten är myndighetens ansvarande funktion för all upphandling. För de upphandlingar som vi inte genomför själva anlitas upphandlingskonsulter. Du kommer bidra till att ytterligare förstärka enhetens upphandlingskompetens och bli en central person på upphandlingsområdet.
Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar med och styr myndighetsgemensamma frågor, processer och regelverk som t.ex. årsredovisning och budgetunderlag, interna föreskrifter och kommunikationsstrategier. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetsövergripande verksamhetsutveckling. Avdelningen stödjer GD och utgör myndighetens stödfunktion inom områden som ekonomi, inköp och upphandling, löner, juridik, kommunikation, kontorsservice, registratur, arkiv, växel, reception och HR.
Vad du kommer att göra/ansvara för
I rollen som UHR:s upphandlare har du ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela UHR. Du kommer att leda och genomföra upphandlingar och avrop tillsammans med beställare i organisationen och vara ett kvalificerat stöd till verksamheten i inköps- och upphandlingsfrågor.
Ditt ansvar är att utveckla UHR:s inköpsprocess och att följa upp myndighetens inköp genom en aktiv avtalsförvaltning. Du förvaltar och utvecklar stöd och processer för att underlätta inköpen och förbättra kunskapen om offentlig upphandling. I rollen ingår även att vid behov hålla i interna utbildningar i inköpsprocessen och i upphandlingsrelaterade frågor. I ett strategiskt inköpsarbete ansvarar du för att koppla ihop inköp och styrning mot organisationens mål, omvärld och leverantörsmarknad.
Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
• Relevant akademisk utbildning med inriktning på offentlig upphandling, företrädesvis inom juridik eller ekonomi alternativt YH-utbildning inom upphandling/inköp eller annan utbildning som UHR finner likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av upphandling/inköp inom offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i LOU
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i TendSign eller annat upphandlingsverktyg
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och att göra spendanalyser
För att fungera bra i rollen som Upphandlare behöver du:
• vara ansvarstagande och självständigt driva processer framåt
• ta egna initiativ och vara utvecklingsinriktad
• ha en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
• vara strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
• vara lyhörd för verksamhetens behov och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.
Våra villkor och förmåner
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV märkt med diarienummer 2.2.1-00041-2026. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. För att säkerställa en helhetsbedömning kan arbetsprover eller färdighetstester förekomma som ett komplement till intervju och referenser.
Sista ansökningsdatum är 3 februari 2026.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niclas Forsberg tfn. 010-470 03 91. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn 010- 470 04 69 och för ST Lisa Samsten 010-470 03 67.
