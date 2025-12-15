Upphandlare
Lunds kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2025-12-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Inköp- och upphandlingsenheten på kommunkontoret har ett viktigt uppdrag och höga ambitioner.
Nu söker vi dig som är upphandlare och som vill bidra till utvecklingen mot en modern upphandlings- och inköpsorganisation. Är du redo för ditt nästa steg?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetet som upphandlare innebär att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Du förväntas självständigt projektleda och genomföra både kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar av varor och tjänster. Vi ser gärna att du har erfarenhet av upphandlingar av fordon och transporttjänster.
Självständigt innebär dock inte ensam hos oss, utan du kommer att arbeta nära kollegorna på enheten och även kroka arm med andra kollegor i kommunens olika verksamheter för att möjliggöra ett smidigt flöde i hela inköpsprocessen tillsammans med förvaltningarna.
Nedan är exempel på arbetsuppgifter som ingår:
- Att leda och hålla i en aktiv leverantörsdialog och anordna träffar där upphandlade leverantörer får möjlighet att träffa verksamheten.
- Att tillsammans med kollegor arbeta med kategoristyrt inköp.
- Att implementera avtal, löpande följa upp avtal och tillsammans med avtalscontroller följa upp ingångna avtal.
- Att hantera eventuella viten och feldebiteringar genom leverantörsdialog tillsammans med dina kollegor.
- Att bedöma utfallet av genomförd upphandling. Vad blev resultatet? Effekthemtagning i form av sänkta kostnader, högre kvalitet, mer för pengarna etc.
- Att tillsammans med dina kollegor på enheten utbilda verksamheten i tillämpning av LOU, avtalstolkning och i hur upphandlat avtal ska användas.
En viktig del i uppdraget är vårt utvecklings- och förbättringsarbete och vi vill att du aktivt medverkar till förbättringar i hela inköpsprocessen, inklusive våra interna styrdokument. Vi lär av varandra och du förväntas dela med dig av gjorda erfarenheter till dina kollegor och till förvaltningarna. Att utbilda i hela inköpsprocessen och praktisk avtalstillämpning kommer därför också att ingå i uppdraget.
Vi söker dig
Du ska ha minst tre års erfarenhet som upphandlare och ha bred erfarenhet av att genomföra upphandlingar av varor och tjänster. Det är meriterande om du har erfarenhet av att upphandla fordon och transporttjänster. Det innebär erfarenhet av hela inköpsprocessen; från behov och marknadsanalys - via upphandling - till löpande och systematisk avtalsuppföljning, inklusive leverantörsdialog. Vi arbetar med att öka antalet tillgängliga ramavtal via e-handel och ser gärna du har erfarenhet av detta, samt att du är van vid att leda projekt.
Vidare vill vi att du har erfarenhet:
- av kategoristyrt inköpsarbete
- av att upphandla ramavtal
- av att ha arbetat med hållbarhet i upphandlingar
- från arbete i en politiskt styrd organisation eller en större organisation med många aktörer
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och du bidrar aktivt till enhetens utveckling och har lätt för att samarbeta med andra och har prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, och har en kvalitetsmedveten helhetssyn. Vi tror att du kommer att trivas allra bäst i rollen om du också har viljan att tillsammans med kollegorna utveckla arbetssätt och metoder och delar med dig till andra.
Vi ser gärna att du som söker har universitetsexamen inom exempelvis juridik eller ekonomi alternativt annan eftergymnasial utbildning inom offentlig upphandling i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om rekryteringen
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med kompetenta, trevliga och hjälpsamma kollegor. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Enheten för inköp och upphandling vid Lunds kommun tillhör ekonomiavdelningen. Enheten består av 28 upphandlare varav 6 kategoriledare . För att möjliggöra ett nära ledarskap är upphandlarna uppdelade i två grupper som leds av var sin gruppchef. Tillsammans med utvecklingsstrateg, upphandlingsjurister, inköpsanalytiker, avtalscontroller, e-handlare, systemförvaltare och upphandlingsadministratör skapar vi professionella samarbete såväl inom enheten som med andra aktörer. Enheten leds av inköps- och upphandlingschef.
Inköp- och upphandling på Lunds kommun befinner sig i en förändringsresa sedan 2021.
Teamet har genomdrivit en större förändringsresa tillsammans och i nära samarbete med de olika förvaltningarna i kommunen. Som medarbetare hos oss kommer du ha stora möjligheter att bidra till kommunens verksamhet. Vi har startat arbetet med kategoristyrt inköp och kommer initiera fler kategorier framåt.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Annette Karlegärd annette.karlegard@lund.se 046-3593925 Jobbnummer
9643783