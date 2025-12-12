Upphandlare
Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2025-12-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) i Halmstad
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Delar du vår uppfattning om att man skapar hållbara affärer redan i upphandlingsskedet? Vill du ha ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet där du bidrar på riktigt?Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Nu behöver vi förstärka vårt team med en upphandlare som kommer ha ett särskilt fokus på stöd till organisationen i inköpsfrågor, bland annat direktupphandlingsfrågor, förnyade konkurrensutsättningar och upprättande av ramavtal.
Du blir en del av vårt team för upphandling och inköp inom avdelningen verksamhetsstöd. Vi jobbar nära varandra, delar med oss av vår kunskap och har ett starkt fokus på fortsatt utveckling, och det gör vi med ett öppet och inkluderande klimat. Vi driver upphandlingar som gör skillnad, alltid med kvalitet, hållbarhet och kundperspektiv i centrum. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig och analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Du har gott omdöme och vågar ta egna initiativ samt kan fatta kloka beslut som gynnar verksamheten. Rollen innebär att du behöver kunna driva utveckling och samarbeta med många olika delar av bolaget. Du har också uthållighet och förmågan att hålla i långsiktiga projekt och förändringsarbete.
Vi erbjuder dig
Som upphandlare hos oss får du arbeta brett med upphandlingsfrågor i en organisation som är i en dynamisk fas med många utvecklingsprojekt. Du kommer in i ett spännande skede vilket ger dig möjlighet att påverka på riktigt och utvecklas i en roll som kombinerar affärsmässighet, samhällsnytta och innovation.
Övrig informationÖvrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Tjänsten är säkerhetsklassad och därför kommer en separat säkerhetsintervju och registerkontroll att genomföras.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) Kontakt
Carl Lundin, avdelningschef carl.lundin@lbva.se +46732315540 Jobbnummer
9641966