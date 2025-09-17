Upphandlare
Nu har du chansen att arbeta som upphandlare i en verksamhet som har som mål att vara i nationell framkant. Har du högskole-/universitetsutbildning inom området och arbetserfarenhet av att arbeta med upphandling, tveka inte att söka idag!
Som upphandlare hos kunden får du många kollegor. De är organiserade efter två inriktningar, tjänster och varor, där du kommer att arbeta mot med inriktning entreprenad inom tjänster. Du har en
projektledande och konsultativ roll i de upphandlingar som du ansvarar för. Du arbetar i hela upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsundersökning till utformning av avtal och
dokumenthantering. Enheten genomgår för tillfället ett stort utvecklingsarbete där vi satt målen högt. Vi ska bli en upphandlingsenhet i nationell framkant! Vi vet att medarbetare som mår bra även
kan leverera och därför sätter vi arbetsmiljön i fokus. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, självstyre i dina processer och möjlighet att utföra del av arbetet på distans.
Från och med snarast till och med 30/12 med eventuell möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: dagtid.
Ansvarsområden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
självständigt ansvara för stora och komplexa upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader
driva, leda, planera och styra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen
arbeta med behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, kravspecifikationer, upprätta förfrågningsunderlag mm., i nära samarbete med berörda intressenter
stödja och vägleda våra beställare i upphandlings- och avtalsfrågor
medverka i informations- och utbildningsinsatser till verksamheternaKvalifikationer
högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig
kunskap och erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
erfarenhet från upphandling inom entreprenad/LUF
erfarenhet av självständigt arbete med upphandlingar
erfarenhet av att arbeta i upphandlingssystem Mercell TendSign
Meriterande
erfarenhet av att arbeta i en kategoribaserad inköpsorganisation
erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
Som person ser vi att du är noggrann och ansvarstagande och har förmåga att snabbt sätta sig in i uppdraget.
Du kan planera, strukturera och organisera ditt eget arbete och har god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal.
Du trivs med att samarbete med andra och kan ge ett professionellt bemötande, kunna skapa och bevara goda relationer och kommunicera på ett tydligt sätt.Om företaget
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
