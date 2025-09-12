Upphandlare
Mälardalens Universitet / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2025-09-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Västerås
, Eskilstuna
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Planerings- och ekonomiavdelningen ger stöd till hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling, både strategiskt och operativt. Vi arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning genom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budgetering, prognoser, redovisning, uppföljning och analys. Inom upphandlings- och inköpsområdet stöttar vi hela universitetets inköpsprocess.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1-2
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Akademi/enhet/avdelning: Planering och ekonomiPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I din roll som upphandlare säkerställer du att upphandlingar, direktupphandlingar, avrop och inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning och ramavtal. Du är en nyckelperson genom hela inköps- och avtalsprocesserna och utgör ett kvalificerat och administrativt stöd till organisationen.
Du arbetar självständigt och affärsmässigt i olika typer av upphandlingar och andra inköps-och avtalsrelaterade frågor. Arbetet bedrivs i nära samarbete med universitetets nuvarande upphandlare, kravställare och beslutsfattare från verksamheterna.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ett för uppdraget relevant område såsom ekonomi, juridik, inköp, entreprenadrätt, alternativt annan utbildning som tillsammans med relevant erfarenhet bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Du har några års erfarenhet av upphandlings-/inköpsarbete och erfarenhet av att självständigt ha genomfört olika typer av upphandlingar. Du är väl förtrogen med lagen om offentlig upphandling samt har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande med erfarenhet av upphandlings-/inköpsarbete inom offentlig sektor. Det är även önskvärt med erfarenhet av systemet Mercell TendSign samt erfarenhet av arbete med IT-upphandlingar.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs stor vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du lyhörd och utåtriktad, med god samarbetsförmåga och ett konsultativt arbetssätt. Du är noggrann, strukturerad och har förmåga att hålla deadlines. För att passa i rollen som upphandlare har du en helhetssyn och förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och att prioritera bland olika arbetsuppgifter.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Planerings – och ekonomichef
Anna Wennergrund anna.wennergrund@mdu.se Jobbnummer
9505201