Upphandlare - vikariat
2025-09-03
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Hallsbergs kommun söker en upphandlare till ett föräldravikariat!
Vill du vara med och bidra till effektivisering och utveckling av offentliga upphandlingar? En av våra upphandlare ska vara föräldraledig varför vi nu söker hennes ersättare.
Tjänsten ger dig en möjlighet att vara en del av ett kompetent team, där du får arbeta med upphandlingar som gör skillnad för både invånare och verksamheter. Förnärvarande pågår en planering för att skapa ett team som ska göra upphandlingar åt fyra kommuner i sydnärke, Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vi söker nu en upphandlare som självständigt kan genomföra upphandlingar till främst Hallsbergs kommun.Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Arbetet innebär att du som upphandlare driver flera olika upphandlingar/projekt parallellt. Du ansvarar för alla steg i upphandlingsprocessen, från behovsanalys till avtal och uppföljning. Vidare agerar du även rådgivande i upphandlingsfrågor. Du kommer ha många kontaktytor, internt och externt och kommer även arbeta konsultativt mot kunder i olika förvaltningar och bolag. I tjänsten ingår att tillsammans med övriga medarbetare förbättra upphandlings- och inköpsprocesserna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Genomföra upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
• Stödja och ge råd till kollegor och verksamheter i upphandlingsfrågor
• Arbeta med strategisk upphandling och skapa långsiktiga lösningar.
• Föra dialog med leverantörer och säkerställa rättvisa och transparanta processer.
• Utveckla och förbättra upphandlingsprocesser.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av offentlig upphandling och god förståelse för LOU
• Är en självgående, strukturerad och noggrann person om trivs med att arbeta i team
• Har god kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer både internt och externt.
• Har hög servicekänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Din profil / kvalifikationer
Till tjänsten söker vi dig med relevant eftergymnasial utbildning, inom ekonomi, juridik, teknik eller utbildning med inriktning mot inköp eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har erfarenhet av att arbeta med inköp eller upphandlingar och av processarbete.
Vi söker dig som är resultatinriktad och som arbetar systematiskt i enlighet med framtagna processer och har ett genuint intresse för affärer. Du har god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt har ett konsultativt och serviceinriktat förhållningssätt. Du måste kunna skapa och behålla goda relationer. Du tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är van att arbeta med kvalificerat datorstöd och du har körkort. Goda kunskaper i det svenska skriftspråket är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Anställningens omfattning och tillträde
100 % och tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är ett vikariat till 2027-03-30
Hallsbergs kommun tillämpar individuell lönesättning Ersättning
