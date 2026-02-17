Upphandlare - Entreprenad
2026-02-17
Vi söker en erfaren upphandlare med inriktning mot entreprenad till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som upphandlare ansvarar du självständigt för att driva upphandlingar inom olika områden, främst tjänsteupphandlingar och upphandlingar enligt AB/ABT. Du leder upphandlingsprocessen, kvalitetssäkrar kravställning och säkerställer att upphandlingen följer lagstiftning, interna riktlinjer samt uppställda mål avseende tid, omfattning och kvalitet. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, projektgrupper och övriga intressenter samt ansvar för att avtalet överlämnas korrekt till mottagare.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra komplexa upphandlingar enligt gällande lagstiftning och interna riktlinjer
Samverka med projektledare, projektgrupper och andra intressenter i avtals- och upphandlingsfrågor
Ta fram beslutsunderlag
Omvandla tekniska och verksamhetsnära behov till tydliga upphandlingsdokument
Säkerställa korrekt tillämpning av AMA AF och relevanta entreprenadjuridiska standardavtal (AB/ABT/ABK)
Upprätta förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, administrativa föreskrifter, kommersiella villkor och avtal
Ansvara för marknadsanalys, riskbedömning och leverantörsdialog
Stödja projektledare och interna beställare genom hela upphandlingsprocessen
Genomföra kvalificering, utvärdering och förhandling med leverantörer
Säkerställa att avtalet överlämnas till mottagare enligt projekt- eller uppdragsbeställning
Sammanhållen kommunikation mot leverantörer
Samordning och kommunikation med interna och externa intressenter
Diarieföring och avslutande av upphandling efter tilldelning
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst fem (5) års arbetslivs erfarenhet som offentlig upphandlare med mycket goda kunskaper inom upphandlingslagstiftningen.
Erfarenhet av att ha utfört minst två (2) upphandlingar inom entreprenad området.
Eftergymnisial utbildning inom inköp och upphandling, juridik, ekonomi eller annan utbildning som är relevant för uppdraget.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av minst fyra (4) upphandlingar inom entreprenad området. Dina personliga egenskaper
Kommunikativ
Lösningsorienterad
Analytisk
Helhetsperspektiv
Processorienterad
Nyfiken och framåtlutadOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
