Uppdragsledare VVS
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå
2026-04-13
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning av jobbet
Vill du leda tekniskt avancerade projekt och bidra till lösningar som gör verklig skillnad? Vi söker nu en erfaren Uppdragsledare VVS - antingen med flera års erfarenhet av VVS-projektering eller någon som idag redan arbetar som uppdragsledare.
Som uppdragsledare får du en viktig roll i projekt inom Sjukhus, Högsäkerhetsanläggningar, Försvar, Infrastruktur och avancerad industri. Du leder projekteringsarbetet, samordnar teknikområden, säkerställer kvalitet och är en central kontakt mot kund.
Du driver utveckling inom digital projektering, BIM och AI-stöd, och arbetar strategiskt med energieffektiva och hållbara lösningar. Här får du stort inflytande över teknikval, systemutformning och projektens övergripande riktning.
Placering möjlig i Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå eller Kiruna, eller annan närliggande ort. Rollen erbjuder flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din tekniska kompetens och motiveras av ansvar, ledarskap och kundnära arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Examen som VVS-ingenjör, energiingenjör eller motsvarande utbildning
Flera års erfarenhet av HVAC/VVS-projektering eller erfarenhet i rollen som uppdragsledare
Gedigen kunskap om ventilationssystem, värme- och kylteknik samt energieffektivisering
Erfarenhet av MagiCad (AutoCAD eller Revit)
Mycket god förståelse för AMA, BBR och branschstandarder
Förmåga att samordna teknikdiscipliner och leda projekteringsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, för att möta våra kunders behov
Meriterande:
Erfarenhet av sjukhus- och industriprojekt, försvarsanläggningar eller uppdrag mot Fortifikationsverket
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer
Kunskap om LEED/BREEAM eller andra hållbarhetscertifieringar
Erfarenhet av att arbeta med drift, underhåll, besiktningar eller felsökning
Förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och driva nya arbetssätt
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att leda både människor och teknik mot högkvalitativa resultat.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-13. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Omar Tobba, rekryterande chefomar.o.tobba@afry.com
Thomas Eriksson, rekryterande chefthomas.s.eriksson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
https://www.afry.com
169 75 UMEÅ
Afry Jobbnummer
9850715