Uppdragsansvarig kraftdistribution
För kunds räkning söker vi en uppdragsansvarig inom kraftdistribution som vill vara med och skapa hållbara och innovativa lösningar för framtidens samhälle. Vi söker dig som kombinerar en stark teknisk kompetens med naturliga ledaregenskaper och som trivs med att ta ansvar för helheten i komplexa projekt.
Vad erbjuder vi?
Hos vår kund får du möjlighet att utvecklas både som ledare och specialist. Här erbjuds: Utvecklingsmöjligheter, där dina drivkrafter och ambitioner är styrande
Trygga och närvarande ledare, i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i centrum
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från flera länder
Långsiktighet i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare, forskning och humanitära insatser
Flexibilitet med möjlighet till distansarbete några dagar i veckan
Förmåner såsom privat sjukförsäkring, livförsäkring och friskvårdsbidrag
Projekt som är både tekniskt utmanande och samhällsnyttiga, där ditt ledarskap gör skillnad.
Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bred teknisk bakgrund inom el- och kraftdistribution och som vill leda både människor och projekt mot framgång. Du är trygg i att ta ansvar, van att fatta beslut och har en affärsmässig förmåga att skapa långsiktiga relationer. Har du erfarenhet från konsultbranschen ser vi det som en stor fördel, då det ger dig vana vid att arbeta med flera uppdrag parallellt i en dynamisk miljö.
Krav och kvalifikationer:
Gymnasieingenjör, YH-utbildning eller liknande inom el
Minst 5 års erfarenhet inom el och kraftdistribution i en uppdragsledande eller handläggande roll
Goda ledaregenskaper och intresse för att utveckla både team och affärer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Nytänkande och vilja att utmana både dig själv, kunder och bransch
Intresse för digitalisering och utveckling av nya lösningar
Affärsmässig, förtroendeskapande och van att bygga långsiktiga relationer.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och ha en positiv inställning till att arbeta i en föränderlig miljö. Rollen passar särskilt dig som är van vid konsultbranschen och att hantera flera uppdrag parallellt, där prioriteringar och relationer ständigt står i fokus.
Vad innebär rollen?
Som uppdragsansvarig får du en central roll i att leda och driva projektering inom kraftdistribution, med fokus på både mellanspänning och högspänning. Du blir en viktig del av arbetet med att utveckla digitala lösningar och nya affärsmöjligheter. Rollen innebär nära samarbete med kollegor både nationellt och internationellt och ger möjlighet att växa i ett nätverk av erfarna specialister.Projekten varierar i storlek och omfattar såväl offentliga som privata aktörer. Du kan vara baserad på flera kontor runt om i Sverige, med god möjlighet till distansarbete.
Detta är en rekrytering med start enligt överenskommelse. Rekryteringsprocessen kan innefatta bakgrundskontroll beroende på uppdrag.Intresserad? Sök tjänsten redan idag, vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
