Uppdrag under däcksäsongen - Uppsala!
2025-09-11
Vi på Northern Skill söker nu flertalet Däckmontörer/skiftare, för uppdrag på plats ute hos våra kunder i Karlstad!
Planerad start för uppdraget är runt mitten på oktober och förväntas pågå 4-6 veckor
Som Däckmontör kommer du att ha följande ansvarsområden:
Däckmontage: Du kommer att ansvara för att demontera och montera däck på kundernas bilar ( Du kör in bilen i verkstaden )
Däckservice: Det kan förekomma däckreparationer
Kundservice: Ge våra kunder en högklassig service genom att svara på deras frågor och ta väl hand om dom
Säkerhet: Utföra ditt jobb efter arbetsplatsens säkerhetsrutiner
För att vara framgångsrik i rollen som Däckmontör är följande meriterande men inte ett krav:
Erfarenhet av däckmontage och service.
Kunskap om däcktyper, däckdimensioner och däckmönster.
Förmåga att använda däckmaskiner och balanseringsutrustning.
Ha ett vaket säkerhetstänk.
Utmärkt kundserviceförmåga.
Fysiskt stark och kapabel att lyfta och hantera däck och utrustning.
Ansvarstagande och noggrann i arbetsutförandet.
B-körkort är ett krav ( Manuell växel )
Arbetstider 07-16, Måndag till Fredag
Ta chansen och sök för ett jobb med mycket fart där du samtidigt får jobba fysiskt!
Har du inget flashigt CV så funkar det ändå men skriv då gärna lite kort om vem du är och vad du kan.
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder. Ersättning
