Universitetslektor i svenska som andraspråk
Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-09-11
Vi söker nu en tillsvidareanställd universitetslektor i svenska som andraspråk.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. I anställningen ingår undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdena svenska som andraspråk och svenska. Anställningen omfattar i första hand undervisning på kurser inom svenska som andraspråk på grundnivå och avancerad nivå, särskilt kurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningarna och inom Lärarlyftet, inklusive ämnesdidaktik, men också undervisning på andra typer av kurser kan bli aktuellt. Både campus- och distansundervisning förekommer.
I arbetsuppgifterna ingår vidare kursutveckling, företrädesvis inom institutionens del i lärarutbildningarna och Lärarlyftet. Därtill kan handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet förekomma. Institutionen erbjuder möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen och innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk eller annat ämne med relevans för anställningen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och har visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av de olika bedömningsgrunderna.
Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning
och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer
Ansökningsförfarande
Samtliga meriter bör vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan bör vara skriven på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:
Personligt brev
CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive en reflekterande redovisning om framtida forskningsplaner
Redovisning av pedagogiska meriter
Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
Redovisning av övriga meriter
Publikationsförteckning
Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
Examensbevis för doktorsexamen, betyg, intyg och andra relevanta handlingar
Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför vid förfrågan vara beredd på att lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2025/2498.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning om sex månader tillämpas. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Arbete vid Campus Gotland kan förekomma. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga anställning förlagd till institutionen i Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Marco Bianchi, 018-471 1083, marco.bianchi@nordiska.uu.se
och studierektor Anna Sahlée, anna.sahlee@nordiska.uu.se
, 018-471 6332.
Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2025, UFV-PA 2025/2498.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
