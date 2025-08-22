Universitetslektor i statistik
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i statistikPubliceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kollega med kompetens inom statistik för samhällsvetenskap, gärna med fokus på AI, digitalisering, hållbarhet, politik eller ekonomi.
Tjänsten omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan och administrativa uppgifter främst på Institutionen för Ekonomi och IT.
Inhavaren av tjänsten kommer främst att undervisa, handleda och examinera i statistik och kvantitativ metod inom både fristående kurser och program, på svenska och engelska. Arbetet innefattar kursutveckling, kursansvar, examination och handledning. Eventuell undervisning på uppdragsutbildningar kan förekomma.
I forskningen ingår att bedriva egen forskning, aktivt delta och bygga forskningsmiljöer samt söka externa forskningsmedel. Inhavaren av tjänsten förväntas även bidra med sin expertis i forskningsansökningar, statistisk design, större datainsamlingar och avancerad modellering.
Samverkan med aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor är en viktig del av tjänsten.
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen i statistik eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
Dokumenterad pedagogisk skicklighet genom erfarenhet av undervisning och handledning inom statistik på grund- och avancerad nivå. Dokumenterad forskningserfarenhet av att designa och genomföra kvantitativa studier. God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och ansvarsfullt inom både undervisning och forskning. God förmåga att utrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska. God samarbetsförmåga, både med kollegor och i samverkan med externa aktörer.
Meriterande för anställningen är:
Meriterande för tjänsten är forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer, genomfört forskningsprojekt med avancerade statistiska metoder, att ha erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel, samt förmåga att kommunicera forskningsresultat till det omgivande samhället.
Meriterande är även erfarenhet och förmåga att upprätthålla och vidareutveckla nätverk med aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
Bedömningsgrunder:
Pedagogisk, vetenskaplig, samverkans- administrativ, lednings- och annan yrkesskicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen.
Vid bedömning kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och god samarbetsförmåga i andra hand och administrativ skicklighet sätts i tredje hand
Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2025/153 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2025-09-14.
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
