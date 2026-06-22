Universitetslektor i omvårdnad
Högskolan Kristianstad / Högskolejobb / Kristianstad Visa alla högskolejobb i Kristianstad
2026-06-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Simrishamn
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens vård och utbildning?
Hos oss får du möjlighet att kombinera undervisning, forskning och utvecklingsarbete i en stimulerande akademisk miljö.
Högskolan Kristianstad är en modern högskola med stark profil inom vårdvetenskap och vår forskning är praktiknära, samhällsrelevant och integrerad med undervisningen – alltid med fokus på att möta aktuella samhällsutmaningar.
Du blir en del av fakulteten för hälsovetenskap och vi har forskarutbildning inom vårdvetenskap med fokus på personcentrering för hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskeprogrammen är en central del av vår verksamhet. Här ingår kursen HELP, som löper genom hela programmet med fokus på handledning, etik, ledarskap och profession. Vi erbjuder även Hälsopunkten – en studentledd mottagning med fokus på hälsa och levnadsvanor – samt ett kliniskt träningscentrum med simuleringsverksamhet.
På avancerad nivå erbjuder vi specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot distriktssköterska och vård av äldre. Under våren 2027 utökar vi vårt utbildningsutbud med en specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk vård. Genom vår forskarutbildning i vårdvetenskap finns också goda möjligheter till akademisk meritering och fortsatt utveckling inom forskning och utbildning.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor i omvårdnad kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning och examination i kurser kopplade till sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i hälsovetenskap samt forskarutbildningen. Undervisningen innefattar olika undervisningsformer som exempelvis campusförlagda storföreläsningar, seminarier, workshops och kliniska färdighetsövningar i form av scenarioträning. Även nätbaserad undervisning, handledning, examination av examensarbete och examinatorsuppdrag i kurser ingår i tjänsten. Andra arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten är kursutveckling, administrativt arbete som kursansvarig och examinator i kurser. Egen forskning, handledning av doktorander, olika ledningsuppdrag kan komma att ingå i tjänsten samt även andra relevanta arbetsuppgifter.
Du förväntas bedriva egen forskning och på egen hand eller tillsammans med andra aktivt ansöka om externa och interna forskningsmedel. I tjänsten ingår samverkansarbete, såväl internt som med omgivande samhälle. Att arbeta på ett mindre lärosäte såsom Högskolan Kristianstad innebär möjligheter att arbeta tillsammans med och nära studenter och dina kollegor. Vi arbetar med personcentrering och du ges möjlighet att påverka, göra skillnad och att vara innovativ.
Som medarbetare på Högskolan Kristianstad har du möjlighet att delta i olika typer av kollegiala verksamheter som utvecklar dig professionellt, som till exempel forskningsseminarier och program- och ämnesutveckling. Du har också möjlighet att i samråd med avdelningschef och programområdesansvarig kompetensutveckla dig inom för verksamheten centrala områden. Utöver ingående schablontid för forskning finns det möjlighet att ansöka om ytterligare intern forskningstid. På högskolan finns ett meriteringsprogram för forskare, vilket för de medverkande innebär ytterligare forskningstid för att underlätta meritering och förbereda för ansökan om befordran. Vi har även en pedagogisk karriärstege, där du genom att visa din pedagogiska skicklighet kan befordras till meriterad respektive excellent lärare.
Behörigheter och önskvärda kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksjuksköterska med doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande. För anställning som universitetslektor krävs grundläggande behörighetskrav i enlighet med 4 kap 3-4§ i Högskoleförordningen och Högskolan Kristianstads Anställningsordning. Du har visad pedagogisk skicklighet och har undervisat på högskola/universitet inom omvårdnad eller närliggande områden. Dessutom har du forskat inom omvårdnad. Självklart har du datorvana och kan hantera Officepaketet. Du kommunicerar väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs och examineras på svenska och därför behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska.
Meriterande är:
specialistsjuksköterskeexamen, särskilt med inriktning mot distriktssköterskevård, vård av äldre eller psykiatrisk vård
pågående forskning inom något av ovan områden
erfarenhet av undervisning i nätbaserade utbildningar
arbete med digitala lärplattformar
Det förväntas att du har högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp. Om inte, kan det kompletteras inom anställningens två första år.
Canvas och LADOK
Du har ett starkt engagemang för omvårdnad och drivs av att skapa lärandemiljöer som främjar studenters utveckling. Du ser värdet av samarbete, är nyfiken på nya pedagogiska arbetssätt och vill bidra till en akademisk miljö där kvalitet, innovation och samhällsrelevans står i fokus. Det är viktigt att du självständigt kan organisera och strukturera ditt arbete. I din profession är du pedagogisk med god förståelse för hur andra tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. I ditt arbete är du kvalitetsmedveten, ser helheter och ser till hela verksamhetens bästa. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med goda parkeringsmöjligheter samt tåg- och bussförbindelser. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad. Hos oss finns det möjlighet att ansöka om befordran till biträdande professor.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb
Sista ansökningsdag är 2026-08-31.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Kristianstad
(org.nr 202100-3195), http://www.hkr.se/anstallning
Elmetorpsv. 15 (visa karta
)
291 88 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Högskolan Kristianstad Kontakt
Avdelningschef
Emina Hadziabdic emina.hadziabdic@hkr.se 044-2503965 Jobbnummer
9972145