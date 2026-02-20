Universitetslektor i maskinteknik
2026-02-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på Akademin för textil, teknik och ekonomi!
Publiceringsdatum 2026-02-20
Arbetsuppgifter
I din anställning ingår forskning, undervisning och handledning på både grund- och avancerad nivå, liksom arbete med att utveckla kurser och utbildningsprogram. Du kommer främst att undervisa inom maskinteknik med särskilt fokus på mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, mekatronik, programmering och maskininlärning (AI) på högskoleförberedande nivå och grundnivå. Undervisningen omfattar även avancerad nivå inom program som rör programmering och maskininlärning (AI). I tjänsten ingår dessutom kompetensutveckling motsvarande 20 % av arbetstiden.
Som universitetslektor förväntas du vara aktiv i att följa utvecklingen inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling som är relevant för högskolans verksamhet. Du förväntas också ta en aktiv roll i ämneskollegiet på akademin, både i den pedagogiska utvecklingen av ämnena och i arbetet med att utveckla ingenjörsprogrammen tillsammans med kollegor. En del av uppdraget handlar särskilt om att utveckla det maskintekniska ämnet med inriktning mot automation och AI inom högskolans ingenjörsutbildningar.
I anställningen ingår även att du söker, utvecklar och driver nya forskningsprojekt kopplade till akademins forskningsområden.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen inom maskinteknik eller automation. Du behöver också ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom maskinteknik eller automation samt dokumenterad pedagogisk skicklighet inom samma områden. Vidare förutsätts god datorvana och goda kunskaper i programmering i Python och C/C++. Rollen kräver dessutom att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Som person har du god samarbetsförmåga och är van att arbeta nära tillsammans med kollegor. Du har ett påvisat strukturerat arbetssätt, bland annat genom god planering, och du tar initiativ när det behövs. Du har också förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och beskrivs som en närvarande och engagerad kollega.
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning och handledning inom högskola/universitet
• Tidigare erfarenhet av att vara ämnesansvarig
• Erfarenhet med att utveckla och driva kurser och utbildningar på distans
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Hösten 2026.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/30
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 14 mars.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Magnus Bengtsson, rekryterande chef.
Facklig företrädare för Saco-S är Sunil Kumar som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Högskolan i Borås
http://www.hb.se/
9755480