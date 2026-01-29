Universitetslektor i logistik
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-01-29
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i Logistik
Logistik och verksamhetsledning är ett centralt område inom Högskolan Västs (HV:s) kompletta akademiska miljö i produktionsteknik (KAM-PT), där utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan ingår.
Tjänsten är placerad på avdelningen Industriell ekonomi vid Institutionen för ingenjörsvetenskap (IV) och ingår i forskargruppen Logistik och verksamhetsledning. På avdelningen finns två utbildningsprogram: Master in Operations and Supply Chain Management och Högskoleingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. I rollen ingår att arbeta inom det tematiska området logistik och verksamhetsledning med särskilt fokus på produktionslogistik och kvalitetsutveckling.Arbetsuppgifter:
I den här rollen kommer du att:
- Medverka i utveckling, undervisning, examination och kvalitetssäkring av avdelningens två utbildningsprogram, med ett särskilt fokus på programmet industriell ekonomi.
- Medverka i utveckling och genomförande av kurser och uppdragsutbildningar riktade till yrkesverksamma inom tillverkande industri.
- Delta i aktuell forskning inom institutionen, tvärvetenskaplig forskning inom högskolan, samt tillsammans med externa partners
- Programansvar för utbildning inom industriell ekonomi
- Bidra till högskolans förändringsarbeten och utveckling av högskolans verksamhet i samverkan med det omgivande samhället
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
- Doktorsexamen inom logistik eller produktionsteknik eller motsvarande
- Erfarenhet av undervisning inom logistik, kvalitet och produktionsteknik
- Erfarenhet av projektledning inom utbildning och forskning
- Erfarenhet av samverkan med industri och omgivande samhälle
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Tidigare erfarenhet av att ha sökt och erhålligt externfinansierade forskningsmedel
- Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom tillverkande industri
Bedömningsgrunder:
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:
• Pedagogisk skicklighet
• Vetenskaplig skicklighet
• Samverkansskicklighet
• Administrativ skicklighet
• Ledningsskicklighet
• Annan yrkesskicklighet
För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.
Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-29Övrig information
Detta är en tidsbegränsad anställning på nio månader. Anställningens omfattning är på 100%.
Tilltänkt tillträde 1 april eller enligt överenskommelse.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2025/241 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2025-02-19
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052) Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap Kontakt
Kristina Eriksson 0520223461 Jobbnummer
9712521