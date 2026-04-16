Universitetslektor i ekonomisk historia 7%
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.
Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS,AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.
Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 60 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin
breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.
Lunds universitet ledigkungör en anställning som lektor i ekonomisk historia. Anställningen startar 1 juli 2026 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan.
Anställningen är på 7 procent av heltid under 12 månader.
Ämnesområde och arbetsuppgifter
Ämnesområdet är ekonomisk historia.
Tjänsten består av undervisning och administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen kan vara på grund- och avancerad nivå och kommer att ha fokus på energihistoria, ekonomisk tillväxt och klimatförändringar. Undervisningen kommer att hållas både på svenska och engelska.
Behörighet
För behörighet krävs dels pedagogisk skicklighet, dels avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till ämnet ekonomisk historia och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Bedömningsgrunder
Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia samt publicering i tidskrifter eller på bokförlag med internationellt peer review-system starkt meriterande, liksom erfarenhet av nationellt och internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.
I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av att undervisa och utveckla kurser i ekonomisk miljöhistoria, med fokus på klimatförändringar och ekonomisk tillväxt är ett krav.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom institutionen.
Ansökan ska innehålla:
Följebrev
CV och publikationslista
Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
Examensbevis, etc.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referensmen rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningen.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och en tillgång.
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Box 7083 (visa karta
)
220 07 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9859253