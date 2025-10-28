Universitetsadjunkt i italienska
2025-10-28
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets Humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.
Vi söker nu en universitetsadjunkt i italienska. Anställningen är tillsvidare med tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på förberedande nivå i italienska och latin och pedagogiskt utvecklingsarbete på lärplattformen Canvas, särskilt skapande och underhåll av omfattande mängder självrättande övningar och andra interaktiva resurser på plattformen. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten. Undervisningen är till stora delar nätbaserad.
Egen kompetensutveckling ingår motsvarande 20 % av anställningen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå i för anställningen relevant område eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Examen på lägst kandidatnivå i klassiska språk och i italienska är ett krav för anställningen.
Mycket goda språkkunskaper i italienska, latin och svenska samt goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav för anställningen.
Den anställda förväntas kunna undervisa på italienska, svenska och engelska.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: erfarenhet av undervisning i italienska och latin på universitetsnivå, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av att utveckla, skapa och underhålla interaktiva resurser på lärplattformar, administrativ skicklighet, samarbetsförmåga, förmåga att leda och utveckla samt kunskaper i andra romanska språk än italienska.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas erfarenhet av undervisning i italienska och latin på universitetsnivå och erfarenhet av nätbaserad undervisning.
Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av utvecklingsarbete på lärplattformar med dokumenterad förmåga att utveckla, skapa och underhålla interaktiva resurser inom system.
Administrativ skicklighet, samarbetsförmåga och förmåga att leda och utveckla ska tillmätas vikt i bedömningen.
Vikt ska även tillmätas kunskaper i andra romska språk än italienska.
Behörighets- och bedömningsgrunderna för anställning av lärare återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/.
Ansökan ska innehålla följande dokument:
- personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV/ meritförteckning med bilagor
- relevanta betyg och intyg
- kontaktuppgifter till två referenspersoner
Ansökan ska göras i universitetets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2025-11-18.
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.
Vid frågor om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta prefekt Kristina Persson, mailto:kristina.persson@umu.se
. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av HR-samordnare Helena Botold, mailto:helena.botold@umu.se
.
Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
