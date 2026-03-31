Ungdomskonsulent till Framtidens Hus
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Enheten för Framtidens hus ingår i avdelningen för främjande och förebyggande sociala insatser i Järva stadsdelsförvaltningen.
Enheten består av Framtidens Hus i Husby, Framtidens hus Rinkeby och snart öppnar en Framtidens hus i Tensta. Framtidens hus arbetar utifrån visionen "Alla ungdomars arena för att förverkliga sina drömmar och bygga framtidstro".
Verksamheten ska attrahera ungdomar i åldrarna 16-19 år och har en inriktning mot studier, arbete, musik, idrott, IT/tech samt kultur och drama. Verksamheten förekommer under kvällar och helger och det är därför viktigt att du trivs med ett varierat schema.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, rabatterat kort till stadens sim- och gym-anläggningar, kompetensutveckling samt tillgång till en lärportal med kurser och föreläsningar. Du omfattas även av tjänstepension enligt kollektivavtal och förmånliga försäkringar. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här,
Din roll
Som ungdomskonsulent med inriktning kultur, tech och delaktighet arbetar du med att utveckla och genomföra verksamhet som stärker ungas möjligheter att uttrycka sig genom kultur, kreativitet och teknik. I uppdraget ingår att:
Planera, samordna och genomföra kultur- och tech-aktiviteter, projekt och arrangemang tillsammans med unga.
Delta i plugghjälp, studiestöd och uppsökande verksamhet, och inspirera ungdomar att följa sina drömmar och utforska kreativa yrkesvägar, inklusive digitala medier och AI.
Stötta unga i att utveckla egna kulturprojekt, arrangemang och idéer inom scenkonst, musik, konst, media, digitala uttryck och AI-drivna projekt.
Planera och leda workshops, kulturprogram och evenemang som främjar kreativitet, lärande, teknikintresse och deltagande.
Samverka med interna och externa aktörer, såsom föreningar, kulturaktörer och utbildningsaktörer, för fler möjligheter till kultur, digitala projekt och lärande.
Bidra till verksamhetens utveckling genom uppföljning, dokumentation, analys och metodutveckling.
Arbetet innefattar kvälls- och helgarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis kultur, tech, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har erfarenhet av plugghjälp eller studiehandledning och har minst Matematik 2 som krav (gymnasiematematik).
Har erfarenhet av att arbeta med unga inom kultur, teknik, IT-aktiviteter eller projektverksamhet
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kultur eller IT-projekt, kreativa processer eller arrangörskap tillsammans med unga.
Erfarenhet av att arbeta med metoder som stärker ungas delaktighet och entreprenörskap.
Erfarenhet av samverkan med föreningsliv, kulturaktörer eller utbildningsaktörer.
Du är relationsskapande, lyhörd och har lätt för att samarbeta med unga, kollegor och externa aktörer. Med ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt skapar du engagemang, delaktighet och resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang, samt intresse för kultur, IT, entreprenörskap och ungas möjligheter till studier och arbete.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
For att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1465".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för framtidens hus Kontakt
Sissa Pagels 08-50802088
9829385