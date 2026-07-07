Ungdomsjobb
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2026-07-07
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
15 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Ungdomsjobb är en satsning inom Kalmar kommun för att underlätta för ungdomar att komma ut i arbetslivet.
Som anställd i Kalmar kommun kan du möta många olika arbetsuppgifter inom flertal områden såsom:
• Grönyteskötsel/vaktmästeri
• Vård och omsorg
• Barnomsorg
• Kök
• Lokalvård
Oavsett arbetsplats är service och bemötande en viktig del därför är det viktigt att du är här för att göra ett bra jobb!
Under anställningstiden kommer det även att ingå teoretiska inslag såsom personlig utveckling samt studie-och yrkesvägledning.Kvalifikationer
Du kan söka om du:
• är folkbokförd i Kalmar kommun
• gått ut gymnasiet 2025 eller 2026
eller
• omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
När du söker berätta vill vi veta:
• Vad du har gjort tidigare (jobb, skola)
• Vilket område du är intresserad av och varför
• Vad du vill jobba med i framtiden
• Dina egenskaper
• Fritidsintressen
Utifrån dina önskemål genomförs en matchning mot de aktuella platserna. Vi försöker matcha dig med ett jobb som passar dig- men platserna är begränsade, så det kan bli lottning om många söker.
För vissa platser kommer det att krävas ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333822". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Handläggare, tillgänglig v
Michael Petersson michael.petersson@kalmar.se +46103520286 Jobbnummer
9995028