Flyttstädare sökes till Örebro Städ & Dödsbo Service
Örebro Städ & Dödsboservice ek. för. / Städarjobb / Örebro Visa alla städarjobb i Örebro
2026-07-30
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Om företaget
Örebro Städ & Dödsbo Service är ett företag som erbjuder professionella tjänster inom flyttstädning, dödsbo tömning och andra städtjänster. Vi arbetar med både privatpersoner, företag och fastighetsägare och lägger stor vikt vid kvalitet, noggrannhet och ett professionellt bemötande. Vårt mål är att göra varje uppdrag tryggt, smidigt och väl utfört, oavsett uppdragets omfattning.
Vi söker en mångsidig och erfaren flytt städare.
Är du en stjärna på allt från skinande fönster till noggrann flyttstädning?
Vi på Örebro Städ & Dödsbo Service har ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från kontorsservice och hem städning till specialiserade uppdrag som dödsbon och flytt städ. Nu söker vi dig som har yrkesstolthet och vill bli en del av vårt team.
Om rollen
I rollen som flyttstädare hos oss får du ett varierat schema. Ena dagen fokuserar du på detaljerna vid en hemstädning eller putsar fönster och andra dag är du en del av teamet som färdigställer ett dödsbo eller en flyttstädning inför en ny inflyttning. Vi utför även kontorsstädning där ordning och professionalism är ledorden.
Dina arbetsuppgifter
• Flytt och dödsbostädning: Grundlig rengöring enligt högsta standard (inklusive biytor).
• Hem och kontorsstädning: Regelbundet underhåll med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• Fönsterputsning: Vi ser det som ett stort plus om du behärskar tekniken för ett ränderfritt resultat.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av städning. Du vet vad som krävs för en godkänd flyttbesiktning och har öga för detaljer.
• Vi söker både heltid och deltid.
• Är flexibel och trivs med att arbeta i olika miljöer och med olika typer av kunder.
• Har en god fysik, då arbetet stundtals kan vara krävande.
• Talar och förstår svenska för god kommunikation med kollegor och kunder.
• Körkort (B) är ett stort plus. (inget krav)
Ansökan
Välkommen med din ansökan! Skicka CV och ett kort brev där du berättar om din erfarenhet till kontakt@tryggahänder.com.
Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Kontakt@tryggahänder.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Städ & Dödsboservice ek. för. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Städ & Dödsboservice ek för Kontakt
Maryam Saadon Kontakt@tryggahänder.com Jobbnummer
10016517